Birmanie: sept manifestants nationalistes bouddhistes tuÃ©s lors d’une Ã©meute

La police birmane a ouvert le feu mardi soir sur une foule de nationalistes bouddhistes en colère, tuant sept manifestants dans l’ouest du pays, rĂ©gion sous très haute tension, théâtre de violences contre les musulmans rohingyas.

« Les forces de sĂ©curitĂ© ont demandĂ© Ă la foule de se disperser et ont tirĂ© des coups de semonce dans le ciel avec des balles en caoutchouc. Mais sans effet. Alors la police a tirĂ© Ă balles rĂ©elles pour disperser les gens », a expliquĂ© l’AFP Myo Soe, porte-parole de la police birmane.

« Sept personnes ont été tuées et treize blessées à Mrauk U », a-t-il ajouté, précisant que 20 policiers avaient également été blessés par des jets de pierres.

Mercredi matin, le calme était revenu dans la ville et la police a été déployée dans les rues, a-t-il précisé.

Un hĂ´pital de la ville voisine de Sittwe a confirmĂ© avoir pris en charge mercredi matin six blessĂ©s. « Cinq d’entre eux ont des blessures par balles et le sixième semble avoir Ă©tĂ© battu. Ils sont actuellement en salle d’opĂ©ration », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Khing Maung Than, mĂ©decin Ă l’hĂ´pital de Sittwe.

C’est l’interdiction d’une manifestation de nationalistes, soucieux de commĂ©morer l’ancien royaume Rakhine bouddhiste, qui a dĂ©clenchĂ© la colère de la foule.

Les quelque milliers de personnes rassemblĂ©es malgrĂ© tout ont lancĂ© des slogans rĂ©clamant « la souverainetĂ© de l’Etat Rakhine » avant de s’en prendre Ă un bâtiment officiel.

« C’est un crime. Nous aimerions savoir qui a donnĂ© l’ordre de tirer », s’est insurgĂ© auprès de l’AFP Hla Saw, dĂ©putĂ© de la rĂ©gion de Mrauk U.

« Ils n’osent pas tirer sur les terroristes mais tirent sur des gens de l’ethnie Rakhine car ils ne les considèrent pas comme des ĂŞtres humains », a-t-il ajoutĂ©, estimant que cet incident pourrait reprĂ©senter un « grave traumatisme » pour la rĂ©gion.

– Violences intercommunautaires –

Ancienne capitale de ce royaume, Mrauk U se situe en Etat Rakhine, dans l’ouest de la Birmanie, rĂ©gion sous très haute tension depuis l’Ă©tĂ© dernier et le dĂ©but d’une campagne de rĂ©pression de l’armĂ©e birmane, qui a poussĂ© plus de 650.000 membres de la minoritĂ© musulmane des Rohingyas Ă fuir au Bangladesh.

Les Nations unies et les ONG évoquent une « épuration ethnique ».

La rĂ©gion, qui est l’une des plus misĂ©rables du pays avec un taux de pauvretĂ© qui atteint 78%, est gangrenĂ©e par la haine entre les communautĂ©s bouddhistes et musulmanes.

C’est d’ailleurs quelques heures après la signature par le Bangladesh et la Birmanie d’un accord pour le rapatriement des Rohingyas qui ont fui le pays, que ces violences ont Ă©clatĂ©.

Sous la pression de la communautĂ© internationale, alarmĂ©e par les conditions de vie des Rohingyas, le gouvernement birman a promis de rapatrier les rĂ©fugiĂ©s s’ils peuvent prouver qu’ils habitaient auparavant en Birmanie.

Mais ce retour s’annonce très compliquĂ© car de nombreux villages de Rohingyas ont Ă©tĂ© brĂ»lĂ©s et les rĂ©fugiĂ©s – tout comme les ONG – accusent des milices bouddhistes d’avoir pris par aux exactions aux cĂ´tĂ©s de l’armĂ©e (viols, meurtres, tortures).

Mardi, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres s’est d’ailleurs dit inquiet des conditions de retour. « Le pire serait de dĂ©placer ces personnes de camps au Bangladesh vers des camps en Birmanie », a-t-il averti.

Les violences dans l’Etat Rakhine ont dĂ©butĂ© fin aoĂ»t par des attaques de postes de police par la rĂ©bellion de l’ArmĂ©e du salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA), qui dĂ©nonce les mauvais traitements subis par cette minoritĂ©.

Mais l’Etat Rakhine est aussi le siège d’autres conflits: les combats entre l’Arakan army, groupe rebelle bouddhiste, et l’armĂ©e birmane se sont rĂ©cemment intensifiĂ©s.

Pour l’analyste indĂ©pendante Gabrielle Aron, ces violences pourraient ĂŞtre le dĂ©but d’une nouvelle Ă©ruption d’affrontements intercommunautaires.

« Mrauk U est l’un des zones oĂą les tensions intercommunautaires ont Ă©tĂ© très fortes depuis le mois d’aoĂ»t », explique-t-elle.

« Tout va maintenant dépendre de la façon dont les forces de sécurité vont réagir à cet incident ».