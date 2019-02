Bissau abrite la 2ème conférence sur l’activisme en Afrique, lundi

La Guinée-Bissau va accueillir du 25 au 27 février 2019 la deuxième Conférence internationale sur l’activisme en Afrique, a appris APA samedi auprès des organisateurs.Cette rencontre, explique un communiqué de presse, est parrainée par le Centre d’études sociales Amílcar Cabral (CESAC Guinée-Bissau), en partenariat avec le Centre d’études internationales de l’ISCTE-IUL (Portugal). Elle se déroulera dans le complexe scolaire du 14 novembre à Bissau.

Le programme comprend, en plus des exposés d’une trentaine d’experts composés de chercheurs et d’activistes, trois conférences, quatre lancements de livres et trois ateliers dédiés aux mouvements citoyens.

« Les participants, poursuit le communiqué, vont également discuter des dynamiques de transformation sociale du continent africain et de ses perspectives ».

« Ces débats visent à créer des synergies entre activistes et universitaires, à travers des échanges de connaissances et une réflexion scientifique », note le texte.

Il poursuit que cette deuxième conférence sur l’activisme en Afrique abordera de manière critique l’espace public africain, considéré comme « une arène pour l’action des mouvements citoyens et dans laquelle des tensions existent entre ses multiples acteurs, à savoir les mouvements d’activisme laïcs et religieux… ».