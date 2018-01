Biya adresse ses « chaleureuses félicitations » à George Weah

Le chef de l’Etat camerounais Paul Biya a adressĂ© ses « chaleureuses et vives fĂ©licitations » Ă l’ancienne star du football George Weah, Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique du LibĂ©ria au terme d’une large victoire face Ă Joseph Boakai.«Monsieur le prĂ©sident et cher frĂšre, il me plaĂźt de vous adresser mes vives et chaleureuses fĂ©licitations, suite Ă votre brillante Ă©lection Ă la magistrature suprĂȘme de votre pays. J’y joins mes voeux de succĂšs dans l’accomplissement de votre mandat », a dĂ©clarĂ© Paul Biya dont le pays fut une des Ă©tapes dans la grande carriĂšre sportive de Weah.

Parti du Liberia oĂč il joua au Mighty Barolle et Invincible Eleven, les deux clubs les plus populaires du pays, Weah Ă©volua entre 1987 et 1988 Tonnerre Kalara club (TKC) de YaoundĂ© –recevant au passage des mains de Biya une coupe du Cameroun– avant d’embrasser une carriĂšre professionnelle au dĂ©but des annĂ©es 1990 Ă l’AS Monaco (club de Ligue 1 française).

Profitant de ce que Liberia s’enlisait dans la guerre civile, les autoritĂ©s camerounaises avaient  proposĂ© en vain Ă George Weah de revĂȘtir le maillot des Lions indomptables en changeant de nationalitĂ©.

Tout en saluant ce « nationalisme » de George Weah, le prĂ©sident de TKC de l’Ă©poque le gĂ©nĂ©ral d’ArmĂ©e Pierre SemenguĂ©, fait ce tĂ©moignage sur son ex-joueur : « Il pouvait faire du ballon ce qu’il voulait, notamment marquer des buts. Il avait le football dans ses pieds et sa tĂȘte. J’espĂšre qu’il aura les mĂȘmes capacitĂ©s pour diriger son pays. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de rĂ©ussite ».