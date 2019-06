Blé Goudé en vedette à la Une des journaux ivoiriens

L’ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo, et ex- leader des «jeunes patriotes» , Charles Blé Goudé est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain de la diffusion d’une interview qu’il a accordée à la télévision internationale française France 24 depuis les Pays-Bas où il est en liberté conditionnelle.Blé Goudé sur France 24 : « j’ai un projet pour la Côte d’Ivoire », rapporte Notre Voie. « J’ai l’ambition de diriger mon pays », insiste-t-il en Une de L’Inter, ajoutant que « je ne veux plus recommencer les mêmes choses ».

« La météo politique annonce des intempéries » en Côte d’Ivoire , poursuit l’ancien ministre de Gbagbo en couverture de LG Infos. Ce qui fait dire à Le Temps que plus de 4 mois après son acquittement, Blé Goudé fait le grand déballage sur France 24 en relevant entre autres que « la place de Gbagbo est au milieu de son peuple ».

Pour Le Jour Plus, Blé Goudé oublie « ses crimes » et se moque des Ivoiriens, se demandant si l’ex-leader des « jeunes patriotes » est en train de lâcher Laurent Gbagbo pour ses propres ambitions. Commentant à son tour cet entretien de l’ex-leader des « jeunes patriotes », L’Expression estime que Blé Goudé n’est plus ni moins qu’un « sanguinaire qui rêve d’être président ».

Depuis la Haye, Blé Goudé donne une leçon à Soro en soulignant que « la vie politique ne se résume pas à des ambitions présidentielles », estime pour sa part Le Mandat, là où Le Quotidien d’Abidjan croit savoir ce que « cache » l’interview de France 24 à Blé Goudé. Le temps est vraiment l’autre nom de Dieu, commente à ce propos ce journal proche de l’opposition.