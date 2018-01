Blé Goudé estime que son « voyage » à la Cpi avec Gbagbo « ne sera pas sans retour »

L’ex-leader des « jeunes patriotes » en CĂ´te d’Ivoire, Charles BlĂ© GoudĂ©, estime que son « voyage » Ă la Cour pĂ©nale internationale (Cpi) avec l’ancien prĂ©sident ivoirien Laurent Gbagbo « ne sera pas sans retour », dans un message de nouvel an adressĂ© aux Ivoiriens. »Pour se rĂ©concilier, la CĂ´te d’Ivoire a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. C’est le lieu de vous rassurer que mon codĂ©tenu Laurent Gbagbo et moi, le voyage qui nous a conduits Ă la Cpi ne sera pas un voyage sans retour », a-t-il Ă©crit dans un message aux Ivoiriens.Â

« Ceux qui nous ont Ă©loignĂ©s, M. Gbagbo et moi de la scène politique ivoirienne pour se satisfaire de victoires sans compĂ©tition ne rendent pas service, ni Ă la dĂ©mocratie, ni Ă la CĂ´te d’Ivoire. S’ils aiment vraiment la CĂ´te d’Ivoire, je les invite Ă revoir leurs copies », a-t-il ajoutĂ©.

Charles BlĂ© BoudĂ© et l’ancien prĂ©sident Laurent Gbagbo, accusĂ©s de crimes contre l’humanitĂ© dans le cadre de la crise postelectorale ivoirienne qui a fait au moins 3.000 morts, ont Ă©tĂ© remis Ă la Cpi par le gouvernement Ă la suite d’un mandat international.

« Contrairement Ă ce que distillent sciemment nos adversaires politiques, ce sera un voyage aller-retour. M. Gbagbo et moi, nous rentrerons chez nous, auprès de vous. Dans nos bagages de retour, nous n’aurons aucun projet de vengeance », insiste-t-il dans la note.Â

De retour au pays, il a affairme que lui et l’ancien prĂ©sident ivoirien, « emploierons Ă expliquer Ă ceux qui ne l’auraient pas encore compris que faire la paix entre Ivoiriens n’est pas une option mais plutĂ´t un impĂ©ratif » la CĂ´te d’Ivoire qu’il qualifie de « jeune nation ».

« Il peut arriver que la vie nous mette Ă genoux, mais nous pouvons choisir ou refuser de nous mettre debout. Du fond de ma cellule, j’ai choisi, avec vous, de me mettre debout. Essuyez donc vos larmes et regarder l’avenir avec beaucoup de dĂ©termination », rassure-t-il ses partisans.

Pour lui, « le temps n’est plus Ă pleurer ni Ă s’attrister car des lendemains qui chantent, la CĂ´te d’Ivoire en connaitra. Et ses filles et fils retrouveront Ă nouveau le sourire et la joie perdus ».

« C’est certes, la septième annĂ©e consĂ©cutive que les circonstances de la vie me contraignent Ă rester momentanĂ©ment loin de vous mais, de vous, je me sens toujours si proche Ă travers nos valeurs et nos objectifs communs », poursuit-il.

L’ex-leader des « jeunes patriotes » ivoiriens, assure que de son « exil forcĂ© au Ghana Ă la prison de Scheveningen, Ă La Haye en passant par quatorze mois de dĂ©tention en isolement Ă la Direction de surveillance du territoire en CĂ´te d’Ivoire,  (son) combat pour (son) pays demeure le mĂŞme ».

Ses objectifs, dira-t-il, « s’articulent toujours, autour des valeurs du pardon, de tolĂ©rance, d’ouverture et de rassemblement qui sous-tendent un Ă©tat de droit et une justice pour tous ». Ă€ ces valeurs cardinales, les Ivoiriens devons « demeurer fidèles ».

« Les difficultés actuelles auxquelles nous sommes confrontés, ne doivent en aucun cas, constituer pour nous un prétexte de vengeance, de défiance encore moins de désespoir. Sur le chemin de notre projet, aucun coup aussi violent eut-il été, ne doit nous pousser à y renoncer ni à nous en éloigner », a-t-il conseillé.

Il a rappelé que partout, les Ivoiriens « devons combattre le repli sur soi, le sectarisme et la robotisation de la pensée » et ne jamais laisser la querelle prendre le dessus de ce combat.

« Fidèle Ă notre idĂ©al dĂ©mocratique, il nous faudra cultiver et encourager le dĂ©bat contradictoire. Dans les annĂ©es Ă venir, c’est ce pacte social que mes camarades et moi nous souhaitons signer avec les ivoiriens dans leurs diversitĂ©s et dans leurs diffĂ©rences », a lancĂ© M. BlĂ© GoudĂ©.

« Ensemble nous devons nous battre pour changer ce vieux logiciel politique et cette oligarchie qui se nourrissent des divisions entre Ivoiriens », a-t-il conclu.