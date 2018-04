BOA-Burkina enregistre un rÃ©sultat de 15,62 milliards en 2017

La filiale burkinabĂ© du groupe Bank Of Africa (BOA) a rĂ©alisĂ© au cours de l’annĂ©e 2017, un rĂ©sultat de 15,62 milliards F CFA, a annoncĂ© mardi, son Directeur gĂ©nĂ©ral (DG), Faustin Amoussou.« La BOA a enregistrĂ© en 2017, un produit net bancaire de plus de 37 milliards de F CFA (plus de 56 millions euros), soit une croissance de 10% », a expliquĂ© M. Amoussou lors l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de la banque tenue Ă Ouagadougou, estimant que «2017 a Ă©tĂ© pour la banque une annĂ©e intĂ©ressante, surtout en termes de progression, d’activitĂ©s et de profitabilitĂ©, qui est un Ă©lĂ©ment fondamental».

Durant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, il a notĂ© que son institution bancaire a su maĂ®triser ses frais, mais a prĂ©cisĂ© que la BOA devra pour cela servir de bons dividendes aux actionnaires, dont le nombre est estimĂ© Ă 5.500.

Il ressort également que les dépôts de la banque ont progressé en 2017 et des crédits ont été davantage accordés dans une proportion moindre que les dépôts.

De l’avis de M. Amoussou, «en tant que second rĂ©seau bancaire au Burkina Faso avec 45 agences, elle entend investir davantage dans la technologie, d’autant plus que les choses Ă©voluent et le mĂ©tier est de plus en plus complexe».