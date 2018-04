BOA CÃ´te d’Ivoire rÃ©alise un rÃ©sultat net de 10,8 milliards FCFA en 2017 (Directeur gÃ©nÃ©ral)

La Bank of Africa CĂ´te d’Ivoire qui a connu une progression annuelle de ses crĂ©dits nets de 16,1% et de ses dĂ©pĂ´ts de 17,7% a rĂ©alisĂ© Ă fin 2017, un rĂ©sultat net de 10,8 milliards de FCFA, a annoncĂ©, vendredi Ă Abidjan, son Directeur gĂ©nĂ©ral Abdelali Nadifi.« La BOA CĂ´te d’Ivoire compte 40 agences et la 41ème agence sera ouverte d’ici fin juin 2018. C’est une banque d’un effectif de 400 employĂ©s globalement qui a Ă©voluĂ© assez bien avec aujourd’hui Ă fin 2017 un rĂ©sultat net de 10,8 milliards FCFA », a expliquĂ©  Abdelali Nadifi lors d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation des rĂ©sultats au 31 dĂ©cembre 2017 des six Bank of Africa (BOA) cotĂ©es Ă la Bourse rĂ©gionale des valeurs mobilières (BRVM).

La marge nette de la BOA CĂ´te d’Ivoire  qui se classe Ă la 6è place sur une trentaine de banque que compte le pays, n’a Ă©voluĂ© que de 2,4% suite Ă la baisse de -7% des encours de titres de placement. Le Produit net bancaire (PNB), quant Ă lui, a augmentĂ© de 4,9% portĂ© par les commissions en hausse de 11,6%.

Le coefficient d’exploitation ressort Ă 53,1%. Grâce Ă un coĂ»t de risque en forte diminution (-17%) par rapport Ă 2016, Ă 1% des encours de crĂ©dits le rĂ©sultat net ressort en augmentation de 6,9% Ă 10,845 milliards FCFA en 2017. Â

La BOA CĂ´te d’Ivoire a augmentĂ© son capital par incorporation de rĂ©serves en juin 2017 avec attribution d’une action nouvelle pour une ancienne. S’en est suivi un fractionnement du titre de valeur nominale initiale de 10 000 FCFA, en titres de valeur nominale de 1000 FCFA, soit une multiplication par 10 du nombre de titres constituant le capital social de la banque.

Depuis 2010, le Groupe Bank Of Africa est majoritairement dĂ©tenu par BMCE Bank (Banque Marocaine du Commerce ExtĂ©rieur), 3ème banque au Maroc. Elle est prĂ©sente notamment dans six pays de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (UEMOA) : BĂ©nin, Burkina Faso, CĂ´te d’Ivoire, Mali, Niger et SĂ©nĂ©gal.