Boko haram : deux kamikazes se tuent à Amchidé

Elles ont déclenché les engins explosifs qu’elles portaient jeudi soir au quartier Ouro Kessoum. Deux personnes ont été blessées.

Le jeudi 11 janvier 2018, aux environs de 20h, des explosions ont retenti Ă AmchidĂ© (rĂ©gion de l’extrĂŞme-Nord du Cameroun), prĂ©cisĂ©ment au quartier Ouro Kessoum. Deux kamikazes, des jeunes filles, ont fait exploser les bombes qu’elles dissimulaient sous leurs vĂŞtements. Elles ont perdu la vie Ă la suite de leur incursion et ont tout de mĂŞme blessĂ© deux personnes, les nommĂ©es Fatime et Kochedeka.

Ouro Kessoum a souvent connu pareilles incursions. En aoĂ»t 2017, ce quartier d’AmchidĂ© a connu une attaque meurtrière. Le 05 aoĂ»t dernier, en effet, deux terroristes y ont menĂ© un double-attentat. Les explosions ont fait au moins neuf morts et quatre blessĂ©s. Un autre attentat Ă la bombe perpĂ©trĂ© le 22 aoĂ»t 2017 dans un autre quartier d’AmchidĂ© a fait au moins six morts.

L’incursion de jeudi dans ce quartier d’AmchidĂ© peut susciter quelques interrogations. La ville d’AmchidĂ© est protĂ©gĂ©e de la ville nigĂ©riane voisine de Banki par des tranchĂ©es d’environ six mètres de  large, installĂ©es depuis quelques mois. La traversĂ©e d’une ville Ă une autre se fait au niveau des points de passage obligatoires, surveillĂ©s de part et d’autre par les forces de dĂ©fense camerounaises et nigĂ©rianes. Les terroristes ont dĂ» ruser pour Ă©chapper Ă la vigilance des militaires et des comitĂ©s de vigilance.

Ce double-attentat survient surtout dans un contexte oĂą les Ă©changes commerciaux ont Ă©tĂ© rĂ©tablis entre Banki (Nigeria) et AmchidĂ© (Cameroun) Ă travers la rĂ©ouverture des frontières entre les deux pays au niveau de ces localitĂ©s. Une ouverture qui renvoie un message de retour progressif Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© dans cette partie du pays, secouĂ©e par les attaques de la secte Boko haram depuis quelques annĂ©es. Seulement, cette dĂ©cision si elle n’est pas suivie d’une surveillance accrue, pourrait ĂŞtre la porte ouverte Ă de nouvelles intrusions.