BollorÃ© CÃ´te d’Ivoire fait un bÃ©nÃ©fice de 13,143 milliards FCFA en 2017

La sociĂ©tĂ© BollorĂ© Transports & Logistics CĂ´te d’Ivoire, filiale de la multinationale française du mĂŞme nom, a rĂ©alisĂ©, au terme de l’exercice 2017 un bĂ©nĂ©fice de 13,143 milliards FCFA (19,715 millions de dollars), a appris mardi APA auprès de cette entreprise basĂ©e Ă Abidjan.Par rapport Ă l’exercice 2016 oĂą il s’Ă©tablissait Ă 10,122 milliards FCFA ce bĂ©nĂ©fice connait une progression de 29,84% (1 FCFA Ă©quivaut Ă 0,0015 dollar).

Quant au chiffre d’affaires, il a enregistrĂ© une progression de 5,84% Ă 90,321 milliards FCFA contre 85,335 milliards FCFA en 2016. Cette hausse est occasionnĂ©e par celle des travaux et services vendus qui passent de 76,755 milliards FCFA en 2016 Ă 81,703 milliards FCFA un an plus tard.

Au niveau des charges, le poste Autres achats a faiblement Ă©voluĂ©, passant de 7,784 milliards FCFA en 2016 Ă 7,538 milliards FCFA en 2017. De leur cotĂ©, les services extĂ©rieurs s’Ă©tablissent Ă 34,427 milliards FCFA contre 32,808 milliards FCFA en 2016 (plus 4,93%).

La valeur ajoutĂ©e de BollorĂ© CĂ´te d’Ivoire a Ă©voluĂ© de 15,39% Ă 41,163 milliards FCFA contre 36,163 milliards FCFA au 31 dĂ©cembre 2016.

La même tendance haussière est relevée au niveau des charges de personnel de la société qui passent de 25,682 milliards FCFA en 2016 à 27,654 milliards FCFA un an plus tard.

L’excĂ©dent brut d’exploitation est en hausse de 3,596 milliards FCFA, s’Ă©tablissant Ă 14,077 milliards FCFA.

Après prise en compte des reprises de provision (1,597 milliards FCFA), des transferts de charge (738 millions FCFA) et des dotations aux amortissements et provision, le rĂ©sultat d’exploitation s’affiche Ă 8,063 milliards FCFA contre 6,252 milliards FCFA en 2016.