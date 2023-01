Bonne gouvernance : le Sénégal dans le top 10 de l’Indice Mo Ibrahim

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent sur une diversité de sujets dominés par le classement du Sénégal dans l’indice annuel de la Fondation Mo Ibrahim, un instrument qui mesure les performances de la gouvernance en Afrique.Le Soleil note que « le Sénégal est dans le top 10 » du nouveau rapport de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Cet outil mis en place par la Fondation Mo Ibrahim, du nom du riche homme d’affaires anglo-soudanais, mesure chaque année les performances de gouvernance dans 54 pays africains au point de vue de la sécurité et l’État de droit, des droits de l’homme, des opportunités économiques durables et du développement humain. Dans ce cadre, le quotidien national constate que « le score de gouvernance globale du Sénégal s’est amélioré ces dix dernières années ».

Le Quotidien, affichant une image du président Macky Sall tout sourire à la Une, retient le « Mo d’un classement » où le Sénégal, « neuvième en Afrique », se retrouve « dans le peloton de tête (…) avec un score de 62,4/100 ». Ce résultat est « jugé satisfaisant au cours de ces dix dernières années (période comprise entre 2012 et 2021). Mais au cours des cinq dernières années, c’est-à-dire de 2017 à 2021, ces progrès ont ralenti », souligne le journal.

L’Observateur liste « les bonnes notes et points noirs du Sénégal » dans ce classement. « Les données utilisées par Mo Ibrahim n’ont rien à voir avec la réalité des pratiques », fait remarquer Elimane Kane, président de Legs Africa, une organisation de la société civile sénégalaise.

Walf Quotidien ouvre ses colonnes à Majid Diaraffe Ndaw, économiste et spécialiste en organisation et en planification, qui porte un « regard extérieur » sur « le Sénégal que nous voulons par l’industrialisation ». « Le devoir nous impose de nous remettre tous en cause, de nous lever pour scruter, trouver les moyens pour enfin placer notre pays dans la voie du développement, échapper à jamais à la tyrannie de la dépendance et satisfaire les besoins et aspirations de notre peuple », a-t-il préconisé.

Bés Bi délivre pour sa part le « message » de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, « sur la situation nationale ». « Ce qui s’est passé à l’Assemblée (nationale) était vraiment lamentable. Il faut un retour à l’orthodoxie », a recommandé le religieux qui « annonce avoir invité le pape François au Sénégal ». L’installation du bureau de la quatorzième législature a été très mouvementée avec des accrochages notés entre députés. Le marathon budgetaire a été également marqué par des incidents entre députés de la majorité et de l’opposition. Une parlementaire du groupe « Benno Bokk Yaakaar » (ensemble pour un même espoir, en wolof) a été agressée par deux de ses collègues de l’opposition appartenant à la coalition « Yewwi Askanwi » (libérer le peuple) qui ont été ensuite arrêtés et condamnés à six mois de prison pour coups et blessures volontaires.

En football, Stades indique que l’équipe nationale locale du Sénégal, qui affronte mardi soir (19h GMT) Madagascar, en demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays et organisée cette année en Algérie, est « à une marche de l’histoire ». Pour Walf Quotidien, les Lions doivent livrer encore « 90 minutes pour se rapprocher du graal » là où Sud Quotidien indique qu’ils feront « face au défi des Baréas », surnom des joueurs malgaches. Le Soleil affirme de son côté que « les Lions sont à 90 minutes d’une finale historique » au Chan.

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw « s’attend à un match difficile » même si son défenseur Mamadou Sané estime qu’ils ont « les armes pour passer » devant les Baréas. Toutefois, « nous voulons aller jusqu’au bout », avertit dans Stades le coach malgache Romuald Rakotondrabe.