Botswana : vers une hausse des salaires dans la fonction publique

Le gouvernement du Botswana et les syndicats des fonctionnaires ont annoncé lundi la conclusion des négociations salariales pour les exercices de 2019 à 2021.Il a été convenu que le salaire des fonctionnaires sera augmenté.

Le président Mokgweetsi Masisi avait promis aux fonctionnaires que leurs salaires seraient augmentés avant avril.

Dans un communiqué signé par des représentants du gouvernement et des syndicats, les négociations se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, fondée sur la bonne foi et la transparence.

Les parties ont convenu que les employés des classes A et B se verront accorder une augmentation d’échelon de rémunération de 10% pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021.

Les employés des classes C et D se verront accorder une augmentation de salaire de 6% pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021.

Ils ont également convenu que les propositions sur les conditions d’emploi dans la fonction publique soient discutées séparément des négociations salariales comme suit : tous les travaux préparatoires, y compris la compilation des informations pertinentes, les ateliers des parties prenantes, les questions administratives, la logistique, etc. doivent être terminés pour le 30 avril 2019.

Ils ont convenu que des négociations se tiendront et seront finalisées entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019.