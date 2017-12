BouakÃ© : 85% des conducteurs de 2 roues ne comprennent pas le code de la route (Directeur)

Pr√®s de 85% des usagers cyclistes de Bouak√©, dans la deuxi√®me ville ivoirienne ‚Äė’ne comprennent pas le langage de la route¬†¬Ľ, a r√©v√©l√©, jeudi, le Directeur r√©gional des transports de Gb√™k√™, Brahima Sako.M. Sako s’exprimait en marge de la journ√©e de sensibilisation sur les m√©faits de l’alcool, la drogue et autres excitant dans la conduite automobile dans la ville de Bouak√©, co-organis√©e par l’Organisation non gouvernementale (ONG) la discipline routi√®re et la direction r√©gionale des transports de Gb√™k√™.

‚Äė’Les motos sont beaucoup impliqu√©es dans les accidents de la circulation √† Bouak√©¬†¬Ľ a expliqu√© M. Sako √† la presse. Cette situation s’explique selon lui par une analyse simple.

‚Äė’On n’a pas besoin de passer √† l’auto-√©cole pour s’acheter une moto¬†¬Ľ, a-t-il fait remarquer, ajoutant que ‚Äė’d√®s que les gens ach√®tent une moto il l’utilise automatiquement. Ils utilisent la voie publique qui ob√©it √† une certaine r√©glementation, surtout le code de la route qui est un apprentissage du langage de la route et de son application sur la voie publique¬†¬Ľ.

Aujourd’hui, a ensuite soulign√© l’expert en s√©curit√© routi√®re, ‚Äė’on a pr√®s de 85% des usagers cyclistes qui ne comprennent m√™me pas ce langage que leur offre la route¬†¬Ľ.

Pour le Directeur r√©gional des transports de Bouak√©, cette probl√©matique ne trouvera de r√©ponses ad√©quates qu’√† travers l’organisation ‚Äė’de campagnes de sensibilisation des usagers de la route et du renforcement des capacit√©s au niveau des auto-√©coles sur la m√©thodologie de l’enseignement¬†¬Ľ.