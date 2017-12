Bourse de Paris: les gagnants et les perdants de 2017

Forte d’une progression de plus de 10% en 2017 dans un contexte de croissance gĂ©nĂ©ralisĂ©e, la Bourse de Paris a pu compter sur le soutien des secteurs les plus sensibles Ă la conjoncture, luxe et technologie en tĂŞte, tandis que publicitĂ© et distribution ont souffert.

De façon générale, les valeurs dites « de qualité ou de croissance », des valeurs déjà bien valorisées et évoluant dans le sens du cycle économique, ont largement surpassé en 2017 les valeurs dites « défensives », qui résistent à la tendance du marché, comme celles du secteur financier ou de la santé.

Les valeurs technologiques arrivent en tĂŞte du palmarès 2017 alors que « la transformation digitale touche tous les secteurs », que ce soit Ă travers les thĂ©matiques de l’intelligence artificielle, des sociĂ©tĂ©s Ă©ditrices de logiciels ou des Ă©quipementiers automobiles, observe auprès de l’AFP Marco Bruzzo, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© de Mirabaud Asset Management.

« L’annĂ©e a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e par la matĂ©rialisation de vraies ruptures, sans doute beaucoup plus violentes qu’on ne pouvait s’y attendre, entre les meilleures et les pires performances de l’indice » SBF 120, relève pour sa part FrĂ©dĂ©ric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France.

En cause: l’apparition de nouveaux acteurs, notamment les « Gafa », venus jouer les trouble-fĂŞtes dans des secteurs traditionnels dont ils bousculent les modèles, au premier rang desquels la publicitĂ© et la distribution.

« La concurrence de la publicitĂ© numĂ©rique avec des acteurs comme Google ou Facebook, qui ont une nouvelle façon de communiquer » a en effet frappĂ© de plein fouet un groupe comme Publicis tandis que « Carrefour, dans le sillage de la grande distribution amĂ©ricaine, doit faire face Ă des compĂ©titeurs tels qu’Amazon et d’autres plateformes de distribution du type Fnac Darty », dĂ©taille M. Rozier.

Parmi les perdants de 2017, on compte également les valeurs liées au secteur parapétrolier car « même si le prix du baril est reparti fortement à la hausse en 2017, les majors pétrolières sont davantage dans des logiques de distribution des dividendes et de constitution de trésorerie que de réinvestissement », commente M. Bruzzo.

– Grands gagnants –

Les cinq plus fortes hausses de l’indice SBF 120 (au 22 dĂ©cembre Ă la clĂ´ture):

– Air France-KLM (transporteur aĂ©rien): +162,76% Ă 13,60 euros, le groupe ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de la bonne dynamique du trafic aĂ©rien et du retour Ă la profitabilitĂ© via un modèle plus axĂ© sur le low-cost

– Soitec (semi-conducteurs): +105,41% Ă 60,39 euros, a rĂ©ussi son recentrage sur l’Ă©lectronique et est revenu dans le vert en 2017, parvenant Ă rebondir près avoir perdu son pari dans le photovoltaĂŻque. Le groupe a Ă©pongĂ© ses dettes et surfe sur la vogue des appareils nomades, smartphones en tĂŞte.

– Ubisoft (jeux vidĂ©o): +93,40% Ă 65,37 euros, a Ă©tĂ© dynamisĂ© par de bonnes ventes cette annĂ©e, en particulier du jeu Assasin’s Creed Origins, et une marge en hausse. En outre, les spĂ©culations sur le rachat du groupe par Vivendi ont aussi contribuĂ© Ă sa performance boursière.

– Kering (luxe): +83,45% Ă 391,30 euros, a profitĂ© de l’embellie de tout le secteur du luxe mais aussi du rebond de son fleuron Gucci, dont les performances ont dĂ©passĂ© de loin toutes les prĂ©visions des analystes, notamment grâce au style dĂ©calĂ© de son directeur de la crĂ©ation, Alessandro Michele.

– Faurecia (Ă©quipementier automobile): +80,15% Ă 66,36 euros. Le groupe, contrĂ´lĂ© par PSA, a Ă©tĂ© soutenu par un marchĂ© automobile bien orientĂ© en Europe. Il a Ă©galement joui d’une visibilitĂ© accrue auprès des investisseurs, qui ont profitĂ© d’un prix de l’action plutĂ´t moins Ă©levĂ© que ceux de ses concurrents.

– Grands perdants –

Les cinq plus fortes baisses:

– Technicolor (spĂ©cialiste des technologies de l’image): -44,14% Ă 2,87 euros, a pâti de quatre avertissements sur rĂ©sultats en 2017, dont le dernier est liĂ© Ă l’annonce, en dĂ©but de semaine, de la tenue de nĂ©gociations pour cĂ©der son activitĂ© de licences de brevets.

– DBV Technologies (biotechnologies): -39,63% Ă 40,06 euros. Après avoir atteint des sommets dĂ©but octobre, le cours du groupe s’est effondrĂ© le 23 octobre Ă la suite de la publication d’une Ă©tude de phase III de son produit-phare contre l’allergie Ă l’arachide, dont les rĂ©sultats n’ont pas Ă©tĂ© aussi concluants qu’attendu.

– SES SA (satellites) : -34,77% Ă 13,65 euros, a souffert d’un abaissement de ses objectifs lors de sa dernière publication de rĂ©sultats, le groupe anticipant notamment une baisse des ventes sur le segment vidĂ©o, qui est traditionnellement la première source de revenus des opĂ©rateurs de satellites.

– Bic (rasoirs, briquets, stylos): -28,58% Ă 92,24 euros. Le groupe a accumulĂ© les mauvais rĂ©sultats, notamment dans sa division rasoirs aux Etats-Unis Ă cause de la concurrence du commerce en ligne, et au BrĂ©sil du fait de la baisse de la consommation. Bic a revu, Ă deux reprises cette annĂ©e, ses prĂ©visions de rĂ©sultats Ă la baisse.

– Vallourec SA (tubes sans soudure): -25,60% Ă 4,66 euros. Le titre Ă©tait lĂ©gèrement remontĂ© en 2016, notamment sur l’anticipation d’une reprise du marchĂ© pĂ©trole et gaz aux Etats-Unis mais cette tendance haussière a pris fin après fĂ©vrier 2017. Le groupe, qui a lancĂ© l’an dernier un plan de transformation, a pourtant relevĂ© deux fois ses objectifs en cours d’annĂ©e, et a amĂ©liorĂ© ses rĂ©sultats, mais il reste nettement dĂ©ficitaire.