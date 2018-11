Boycott des artistes camerounais par la diaspora : Coco Argentée fait une promesse à ses fans

En déplacement du côté de l’occident où son agenda artistique indique un spectacle dans les prochains jours, Coco Argentée s’est exprimé sur le boycott des artistes par la disapora. Elle dit comprendre ses fans de la diaspora, et promet de ne plus s’afficher dans les affaires politiques.

L’artiste camerounais Coco Argentée est enfin sorti de son silence pour s’exprimer sur la question du boycott des artistes par la Brigarde Anti-sardinard. Dans une vidéo qui fait le buzz depuis ce 9 novembre sur la toile, la star du bitkutsi dit avoir compris la colère de ses fans : « j’ai pris le temps d’écouter et de comprendre. Alors je me suis mis dans la peau d’une fan qui m’écoute et me suis, j’ai compris que la colère de beaucoup de personne.» Explique d’entrée l’artiste.

Concernant la polémique autour de sa participation à un concert organisé par le RDPC, elle explique être apolitique et précise ne faire que son travail lorsqu’elle chante dans les événements. Toutefois elle a tenu à rassurer ses fans en prenant un engagement capital. « Dorénavant, je ne doit plus m’afficher lorsqu’il s’agit d’un problème politique. Je précise encore que je suis apolitique » a-t-elle indiquée.

« Ma musique c’est pour tous les camerounais. La seule leçon que j’ai retenue à travers toutes ses tensions, c’est que je ne m’appartiens plus, je vous appartiens. Je m’engage solennellement à ne plus me présenter dans les événements à caractère politique » affirme l’auteure du titre à succès « Kamer ».

Pour rappel, les artistes ayant soutenu publiquement le candidat du parti au pouvoir [le Rassemblement démocratique du peuple camerounais] pendant la campagne électorale sont la cible de certains Camerounais de l’étranger. Lesquels ont convenu d’empêcher à tous les prix leurs spectacles dans les pays occidentaux. Outre Coco Argentée, Roméo Dicka, Papillon, Grace Decca, Ben Decca et plusieurs autres artistes sont concernés par cette menace. K-tino avait d’ailleurs vu son dernier concert annulé par le promoteur à la dernière minute.