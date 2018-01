Bras de fer budgÃ©taire Ã  Washington, les yeux rivÃ©s sur Trump

Les tractations pour trouver un compromis budgĂ©taire se poursuivaient dimanche Ă Washington dans un climat tendu, Donald Trump dĂ©signant les dĂ©mocrates comme uniques responsables de la fermeture partielle de l’administration fĂ©dĂ©rale qui pourrait se poursuivre la semaine prochaine.

Ce « shutdown », entrĂ© en effet samedi matin en raison d’un dĂ©saccord sur la question sensible de l’immigration, se traduirait par la mise au chĂ´mage technique de centaines de milliers d’employĂ©s fĂ©dĂ©raux s’il se poursuivait lundi.

« Aujourd’hui serait le bon jour pour y mettre fin », a lancĂ© Mitch McConnell, chef de la majoritĂ© rĂ©publicaine au SĂ©nat, avertissant que la situation pourrait devenir « bien pire ».

DĂ©nonçant « une erreur de calcul aux proportions gigantesques » de la part des dĂ©mocrates, il a exhortĂ© ces derniers Ă ne pas s’entĂŞter et Ă mettre fin Ă la paralysie lors d’un nouveau vote lundi Ă 01H00 du matin (06H00 GMT).

Ces derniers réclament des engagements sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, les « Dreamers », avant tout accord budgétaire temporaire. Mais le « Grand Old Party » rejette cette idée.

« Fantastique de voir les républicains se battre avec détermination pour notre armée et la sécurité aux frontières », a tweeté Donald Trump, au lendemain du premier anniversaire de son arrivée au pouvoir plombé par cette paralysie.

Accusant ses adversaires politiques de « simplement vouloir un flot d’immigrants illĂ©gaux sans le moindre contrĂ´le », le prĂ©sident amĂ©ricain, invisible depuis le dĂ©but du week-end, n’a cependant pas indiquĂ© comment il envisageait une possible sortie de crise.

Pour l’heure, les lignes sont figĂ©es.

Rappelant que c’est la première fois qu’un « shutdown » intervient alors que la Maison Blanche, la Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat sont aux mains d’un mĂŞme parti, le chef des sĂ©nateurs dĂ©mocrates Chuck Schumer a ironisĂ© sur l’incapacitĂ© des rĂ©publicains Ă gouverner.

« Il n’arrivent mĂŞme pas Ă se mettre d’accord avec leur prĂ©sident! », a-t-il lancĂ©, dĂ©nonçant un « Trump shutdown » qui aurait pu ĂŞtre Ă©vitĂ© sans les atermoiements du locataire de la Maison Blanche. « Nous, dĂ©mocrates, sommes Ă la table, prĂŞts Ă nĂ©gocier. Le prĂ©sident doit prendre une chaise », a-t-il ajoutĂ©.

Mick Mulvaney, directeur du budget Ă la Maison Blanche, a dĂ©noncĂ© sur Fox News l’attitude de certains Ă©lus dĂ©mocrates tentĂ©s selon lui de prolonger le blocage jusqu’au discours sur l’Ă©tat de l’Union de Donald Trump, prĂ©vu le 30 janvier. Cette allocution devant les chambres du Congrès est un exercice rituel qui lui donne l’occasion d’expliquer au peuple amĂ©ricain ses prioritĂ©s pour l’annĂ©e qui commence.

– La Statue de la LibertĂ© rĂ©siste –

Seule certitude au milieu de la cacophonie: la Statue de la Liberté, fermée aux touristes depuis samedi matin, rouvrira lundi.

L’Etat de New York paiera de sa poche les employĂ©s fĂ©dĂ©raux nĂ©cessaires Ă la rĂ©ouverture de ce monument emblĂ©matique d’une AmĂ©rique ouverte aux migrants.

La statue est importante pour l’Ă©conomie mais « elle est plus que ça », a soulignĂ© dimanche le gouverneur dĂ©mocrate de New York Andrew Cuomo. « C’est un symbole de New York et de nos valeurs (…) Son message n’a jamais Ă©tĂ© aussi important qu’aujourd’hui. »

Le dernier « shutdown » remonte Ă 2013, sous l’administration du prĂ©sident dĂ©mocrate Barack Obama. Il avait durĂ© 16 jours.

Dans ce contexte, Donald Trump a évoqué dimanche dans un tweet un hypothétique changement des règles du vote au Sénat.

Cette hypothèse est connue à Washington sous le nom d' »option nucléaire » tant elle marquerait une rupture radicale dans le fonctionnement de cette institution censée contrebalancer les excès partisans de la tumultueuse Chambre des représentants.

Le règlement intĂ©rieur du SĂ©nat, qui est composĂ© de 100 Ă©lus, stipule que pour chaque motion, comme la programmation d’un vote, tout sĂ©nateur a le droit d’objecter. Cette objection ne peut ĂŞtre surmontĂ©e que par un vote des trois cinquièmes du SĂ©nat. En pratique, donc, il faut 60 sĂ©nateurs sur 100 pour faire quoi que ce soit.

Or les républicains ne disposent à ce stade que de 51 élus.

Mais franchir le Rubicon et prendre la dĂ©cision unilatĂ©rale d’abaisser la barre de 60 Ă 51 voix transformerait en profondeur le fonctionnement du Congrès et une majoritĂ© de sĂ©nateurs est vent debout contre une telle initiative.