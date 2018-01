Bras de fer en Allemagne pour former un gouvernement

Angela Merkel et les sociaux-démocrates bataillaient vendredi afin de surmonter leurs divergences pour former un gouvernement en Allemagne, lors de négociations de la dernière chance où la chancelière conservatrice joue sa survie politique.

Après environ dix-huit heures de tractations Ă Berlin, aucun accord n’Ă©tait en vue vers 01H00 GMT. Selon plusieurs mĂ©dias allemands, les discussions patinent notamment sur des questions fiscales.

Un rĂ©sultat pourrait n’ĂŞtre annoncĂ© qu’Ă l’aube, ont indiquĂ© des sources proches des nĂ©gociateurs, excluant tout report.

« Ce sera une dure journĂ©e », avait averti d’emblĂ©e Angela Merkel avant la dernière sĂ©ance de nĂ©gociations, parlant de « gros obstacles » Ă surmonter.

Après avoir d’abord Ă©chouĂ© en novembre Ă s’entendre sur une coalition majoritaire avec les Ă©cologistes et les libĂ©raux, elle n’a plus le droit Ă l’erreur.

La chancelière de 63 ans s’est dite prĂŞte à « trouver des compromis constructifs » entre son camp dĂ©mocrate-chrĂ©tien (CDU et CSU) et les sociaux-dĂ©mocrates du SPD, mais sans dĂ©passer certaines lignes rouges.

Le président du SPD Martin Schulz a lui aussi parlé de « gros obstacles » à franchir.

Face au risque de blocage, le prĂ©sident allemand Frank-Walter Steinmeier, social-dĂ©mocrate, a appelĂ© les deux camps Ă surmonter leurs diffĂ©rends au nom de l’intĂ©rĂŞt national.

La tâche de former un gouvernement « constitue une responsabilitĂ© vis-Ă -vis de l’Europe », a-t-il dit. Il en va de la rĂ©putation de « fiabilité » de l’Allemagne « sur la scène internationale », a ajoutĂ© le chef de l’Etat.

– ‘Coalition des perdants’ –

Les tractations se déroulent dans un contexte politique défavorable tant pour les démocrates-chrétiens que pour les sociaux-démocrates.

Certains mĂ©dias ont dĂ©jĂ qualifiĂ© leur possible alliance de « coalition des perdants » car les deux camps ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©s par les Ă©lecteurs lors du scrutin lĂ©gislatif, marquĂ© par la percĂ©e de l’extrĂŞme droite.

A eux deux, ils ne reprĂ©sentent qu’une courte majoritĂ© des suffrages. Angela Merkel, au pouvoir depuis douze ans, a emportĂ© une victoire Ă la Pyrrhus avec un score historiquement bas et le SPD a subi une humiliation en septembre.

Une majoritĂ© d’Allemands (56%) pensent que la chancelière quittera ses fonctions avant la fin de son Ă©ventuelle prochaine mandature, selon un sondage publiĂ© jeudi par le quotidien Handelsblatt.

Sur le fond, les divergences restent importantes. Les conservateurs, en particulier la CSU qui est déjà en campagne pour des élections régionales cet automne, exigent un durcissement de la politique migratoire et une réduction limitée des impôts pour tous.

Le SPD plaide, lui, en faveur d’un assouplissement du regroupement familial pour les rĂ©fugiĂ©s, d’importants investissements dans l’Ă©ducation et les infrastructures et d’un soutien pour les classes moyennes et dĂ©favorisĂ©es.

Il veut aussi Ă tout prix imposer une hausse du taux d’imposition pour les gros salaires de 42 Ă 45%, une exigence que la CSU rejette catĂ©goriquement.

– Inconnue SPD –

Les partenaires potentiels ont pu toutefois avancer sur certains dossiers, comme sur une loi concernant l’immigration qualifiĂ©e, essentielle pour la première Ă©conomie europĂ©enne Ă la population vieillissante.

Les sociaux-dĂ©mocrates ne devraient dĂ©voiler que vendredi s’ils recommandent une nouvelle coalition.

Ensuite il reviendra aux dĂ©lĂ©guĂ©s du parti, rĂ©unis en congrès extraordinaire le 21 janvier, de dire s’ils approuvent ou non des nĂ©gociations dĂ©taillĂ©es. Et en fin de parcours, les militants devront approuver le contrat de gouvernement.

Si tout va bien, un nouvel exĂ©cutif ne sera donc en place que fin mars, alors que toute l’Europe s’impatiente. La France en particulier, qui attend une rĂ©ponse Ă ses propositions de rĂ©formes de la zone euro.

C’est l’une des exigences du SPD: « Si nous acceptions de rentrer au gouvernement, ce ne serait qu’Ă la condition de renforcer l’Europe », a insistĂ© M. Schulz jeudi.

MĂŞme en cas d’accord jeudi soir, la base du SPD, qui aura le dernier mot, peut tout faire capoter au bout du compte. Et elle reste très sceptique Ă l’idĂ©e de servir Ă nouveau d’appoint aux conservateurs.

« Pour la base du parti, l’idĂ©e d’une nouvelle coalition reste catastrophique », a dĂ©clarĂ© le chef des jeunes sociaux-dĂ©mocrates Kevin KĂĽhnert.

Martin Schulz a cruellement besoin d’un succès, faute de quoi « il aura de grosses difficultĂ©s Ă convaincre les dĂ©lĂ©guĂ©s puis les militants de la nĂ©cessitĂ© d’une grande coalition », souligne Gustav Horn, directeur du Think Tank IMK, proche des syndicats, sur la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision Phoenix.