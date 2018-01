Bras de fer social en Allemagne sur la semaine de 28 heures

Le puissant syndicat allemand de la mĂ©tallurgie IG Metall donne lundi le coup d’envoi d’un bras de fer social qui s’annonce comme l’un des plus durs de ces dernières annĂ©es en Allemagne.

Plusieurs dizaines de débrayages sont prévus dans tout le pays, en particulier dans le secteur automobile, pour soutenir des revendications portant notamment sur la réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires.

ConformĂ©ment Ă une stratĂ©gie bien huilĂ©e de montĂ©e progressive de la pression, les arrĂŞts de travail affecteront des entreprises bien choisies, Ă l’ouest en RhĂ©nanie du Nord-Westphalie (avec 700.000 grĂ©vistes annoncĂ©s), dans le sud avec le Bade-Wurtemberg et Ă l’est avec les rĂ©gions du Brandebourg, de Saxe et Berlin.

Le mouvement va durer au moins une semaine. Des premières grèves d’avertissement, très localisĂ©es, ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© organisĂ©es la semaine dernière, notamment chez Porsche.

Depuis octobre, le syndicat exige pour les 3,9 millions d’employĂ©s du secteur une augmentation salariale de 6%. La fĂ©dĂ©ration patronale, Gesamtmetall propose 2%. Rien d’inhabituel. En gĂ©nĂ©ral, les parties se retrouvent Ă mi-chemin.

– Semaine de 28 heures –

Mais le conflit porte surtout cette fois sur un amĂ©nagement inĂ©dit du temps de travail demandĂ© par IG Metall: le passage de la semaine de travail de 35 Ă 28 heures pour ceux qui le souhaitent, avec compensation partielle du manque Ă gagner salarial par l’employeur.

La formule serait valable deux ans au maximum et l’employeur devrait garantir un retour Ă un poste Ă plein temps.

Le patronat du secteur la juge inadmissible et impraticable. Il estime que près des deux tiers des salariés seraient éligibles à cet aménagement du temps de travail et redoute un casse-tête administratif et des ateliers dépeuplés.

Les employeurs soulignent Ă©galement le risque de discrimination en cas de mise en place de ce rĂ©gime pour les employĂ©s travaillant dĂ©jĂ Ă temps partiel pour un salaire rĂ©duit d’autant.

Cette question a dĂ©jĂ fait achopper des nĂ©gociations de branche Ă l’automne. Si l’impasse se confirme, l’Ă©tape suivante pourrait ĂŞtre la grève dure, une raretĂ© dans ce pays pĂ©tri de culture de la cogestion.

Sans avancĂ©e du patronat, il sera « extrĂŞmement difficile de ne mener cette nĂ©gociation salariale Ă bien en se bornant Ă des grèves d’avertissement », a prĂ©venu ce week-end un responsable d’IG Metall Roman Zitzelsberger.

Les dĂ©brayages accompagnent traditionnellement les nĂ©gociations salariales en Allemagne. En revanche IG Metall n’a pas organisĂ© de grève nationale et illimitĂ©e depuis 2003.

Gesamtmetall menace lui de porter l’affaire devant les tribunaux. Le ton est dĂ©jĂ très âpre entre partenaires sociaux, dans un pays qui s’Ă©tait habituĂ© ces dernières annĂ©es Ă des nĂ©gociations sociales plutĂ´t apaisĂ©es dans un contexte de bonne santĂ© de l’Ă©conomie.

– Economie florissante –

La menace d’un conflit Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans des industries florissantes et clĂ©s pour l’Allemagne, comme l’automobile ou les machines-outils, inquiète les patrons du secteur.

« Les grèves ne sont gĂ©nĂ©ralement pas un moyen appropriĂ© pour rĂ©soudre les conflits salariaux, elles nuisent Ă l’exportation, donc Ă l’entreprise et in fine aux employĂ©s », a prĂ©venu Bertram Brossardt, le dirigeant du patronat bavarois de la mĂ©tallurgie et de l’industrie Ă©lectrique.

IG Metall arrive Ă la table des nĂ©gociations en position de force, portĂ© par une conjoncture au beau fixe. Tous les fondamentaux de l’Ă©conomie allemande, emploi, exportations, inflation sont dans le vert.

Après avoir exigé pendant des décennies la redistribution des fruits de la croissance, il apporte cette fois une revendication neuve dans le paysage syndical mondial.

Avec près de 2,3 millions d’adhĂ©rents, IG Metall, qui dĂ©fend les salariĂ©s toutes catĂ©gories confondues dans l’industrie (Siemens, Thyssenkrupp), la sidĂ©rurgie, l’automobile (VW, Daimler, Porsche), l’Ă©lectronique ou encore le textile est le plus gros syndicat d’Europe.