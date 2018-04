Brazzaville abrite le 25 avril un sommet des chefs d’Etats du Bassin du Congo

La RĂ©publique du Congo va accueillir le 25 avril 2018 le premier sommet des chefs d’Etats et gouvernements de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, a annoncĂ© jeudi le ministre congolais du Tourisme et de l’Environnement, Arlette Soudan-Nonault. « Le sommet est organisĂ© sous l’Ă©gide de Sassou N’Guesso, chef de l’Etat congolais, Ă©galement prĂ©sident en exercice de la Commission du Bassin du Congo. Il va se dĂ©rouler en prĂ©sence de Mohammed VI, Roi du Maroc comme invitĂ© spĂ©cial pour avoir initiĂ© le sommet de l’action de Marrakech ayant dĂ©bouchĂ© sur la crĂ©ation de trois Commission dĂ©diĂ©es Ă la rĂ©gion du Sahel », a expliquĂ© le ministre Soudan-Nonault, au cours d’une rencontre avec la presse.

Le sommet des chefs d’Etats qui sera prĂ©cĂ©dĂ© d’une rĂ©union ministĂ©rielle, a pour objectifs de faire le bilan des activitĂ©s de la Commission Climat du Bassin du Congo, et d’accĂ©lĂ©rer l’opĂ©rationnalisation du Bassin du Congo en lien avec les attentes des Etats, du secteur privĂ©, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Au cours de ce sommet, les chefs d’Etats de la Commission du Bassin du Congo et de son principal instrument de financement qu’est le Fonds Bleu, vont chercher les mĂ©canismes permettant de passer Ă l’action, conformĂ©ment Ă l’esprit de la DĂ©claration de Marrakech.

Cette rencontre se tiendra un mois après la troisième rĂ©union de l’Initiative mondiale sur les tourbières. Elle tĂ©moigne du rĂ´le que joue la rĂ©gion du Bassin du Congo dans la lutte contre les changements climatiques et le dĂ©veloppement durable du continent africain.