Brazzaville et Bruxelles signent un mémorandum d’entente

Le Congo et la Belgique ont signé un mémorandum d’entente en vue de renforcer et de consolider leurs relations d’amitié et de coopération, a annoncé samedi à APA le service de la communication du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger.«Le document a été signé à Bruxelles en Belgique lors de la visite de travail qu’a effectuée le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso du 5 au 6 juillet 2018.

Ce mémorandum a été paraphé, côté belge par Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et côté congolais par Jean Claude Gakosso », renseigne notre source.

S’exprimant à cette occasion, le vice-premier ministre belge qui s’est dit « heureux d’avoir signé cet accord sur le renforcement des consultations bilatérales », a souligné que « ce document permettra de multiplier les contacts politiques qui permettront d’aborder un certain nombre d’autres sujets, dont les relations économiques et les investissements que les entreprises belges entendent réaliser au Congo Brazzaville ».

Le mémorandum d’entente, prévoit des consultations politiques régulières entre les responsables des ministères des Affaires étrangères des deux pays afin d’échanger leurs opinions sur les rapports bilatéraux, les questions internationales et toutes autres questions d’intérêt commun. Il apporte tout concours possible au développement et à l’élargissement des relations bilatérales, d’amitié et de coopération Brazzaville et Bruxelles.

Il permettra aussi aux diplomates des deux pays, lors de leurs consultations futures, d’aborder les questions d’actualité du continent africain, de l’Europe et du monde, notamment l’approfondissement de la coopération bilatérale et multilatérale, la gouvernance des océans et la protection de l’environnement.

Cet accord permettra aux diplomates de Brazzaville et de Bruxelles dans le futur de traiter des questions de coopération internationale dans le domaine du renforcement de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que de la lutte contre le terrorisme.

La signature de ce mémorandum fait suite aux accords de coopération dans le domaine des tranports signés entre le Congo et la Belgique le 12 juin 2018 à Bruxelles.