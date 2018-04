BrÃ©sil: « Je suis serein mais indignÃ© » Ã©crit Lula de sa prison

L’ex-prĂ©sident brĂ©silien Luiz Inácio Lula da Silva, favori pour la prĂ©sidentielle d’octobre, s’est dit « serein mais indignĂ© » d’ĂŞtre emprisonnĂ©, selon lui Ă tort, saluant la mobilisation de ses partisans, dans un premier message public envoyĂ© de sa cellule.

Lula, qui a dirigĂ© le BrĂ©sil de 2003 Ă 2010, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă plus de 12 ans de prison pour corruption passive et blanchiment d’argent et est incarcĂ©rĂ© depuis le 7 avril Ă Curitiba (sud).

Il nie farouchement toute culpabilitĂ© et dĂ©nonce un procès pour l’empĂŞcher de se reprĂ©senter.

« Je suis serein, mais indignĂ© comme tout innocent qui s’indigne lorsqu’il vit une injustice », a Ă©crit Lula dans une lettre transmise par ses avocats Ă Gleisi Hoffmann, sĂ©natrice et prĂ©sidente du parti des travailleurs (PT) cofondĂ© par Lula dans les annĂ©es 80.

« Je suis très reconnaissant envers votre rĂ©sistance et votre prĂ©sence au sein de cet acte de solidaritĂ© », Ă©crit Lula Ă l’adresse de ses partisans qui ont organisĂ© un campement de protestation près du siège de la police de Curitiba oĂą il est incarcĂ©rĂ©.

L’ex-prĂ©sident affirme encore une fois « mettre au dĂ©fi » le juge Sergio Moro et l’Ă©quipe de lutte anticorruption de « prouver le crime qu’ils affirment que j’ai commis ».

Sergio Moro est le magistrat de première instance qui a condamnĂ© Lula. Il est devenu un symbole de la lutte contre la corruption pour beaucoup de BrĂ©siliens, mais aussi la cible des attaques des partisans de l’ex-prĂ©sident.

Outre le campement, des militants de gauche ont aussi occupĂ© lundi symboliquement pendant plusieurs heures l’appartement triplex sur la cĂ´te de Sao Paulo que l’ex-prĂ©sident brĂ©silien Lula a reçu comme pot-de-vin, selon la justice.

« Ou vous relâchez Lula ou il n’y aura pas de rĂ©pit! » ont criĂ© une trentaine de membres du Mouvement des travailleurs sans toit (MTST) et du Front Peuple sans peur, prĂ©sents dans l’immeuble de Guaruja oĂą se trouve le triplex.

Il s’agissait de « dĂ©noncer la farce judiciaire qui a menĂ© Lula Ă la prison », a Ă©crit sur Twitter le coordinateur de MTST et prĂ©-candidat Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle d’octobre Guilherme Boulos.

« Notre prĂ©occupation est qu’il est très seul », a confiĂ© la sĂ©natrice Hoffmann. « Samedi et dimanche ils ne lui ont autorisĂ© aucune visite, mĂŞme pas de ses conseillers juridiques. Cela nous inquiète qu’il puisse tomber en dĂ©pression ou malade ».