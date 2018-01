Brexit: l’UE prÃªte Ã  lancer la nÃ©gociation d’une pÃ©riode de transition

L’UE a bouclĂ© lundi sa position pour nĂ©gocier la phase de transition post-Brexit souhaitĂ©e par le Royaume-Uni, pendant laquelle elle veut que Londres continue Ă participer au budget europĂ©en mais en renonçant Ă tout pouvoir de dĂ©cision dans l’Union.

Ces conditions posĂ©es par les 27 pays qui resteront dans l’UE provoquent des remous du cĂ´tĂ© britannique. En particulier parmi les partisans d’une coupure nette avec l’UE, certains craignant que leur pays devienne un « Etat vassal » de l’Union en la quittant.

Les ministres des 27, rĂ©unis lundi Ă Bruxelles, ont approuvĂ© en quelques minutes leur directives pour que le nĂ©gociateur en chef du Brexit pour l’UE, Michel Barnier, puisse commencer Ă discuter des modalitĂ©s de cette transition avec son homologue britannique David Davis.

Il devra s’agir « d’une transition +statu quo+, mais sans reprĂ©sentation institutionnelle » pour le Royaume-Uni dans l’Union, a soulignĂ© sur Twitter l’adjointe de M. Barnier, Sabine Weyand, ajoutant que cette pĂ©riode intermĂ©diaire irait du jour du dĂ©part britannique, fin mars 2019, « jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 ».

« Quand le Royaume-Uni quittera l’UE, il n’aura plus son mot Ă dire autour de la table », a insistĂ© la ministre irlandaise des affaires europĂ©ennes Helen McEntee, soulignant qu’il s’agissait pour les 27 de prĂ©server « l’intĂ©gritĂ© du marchĂ© unique et de l’Union douanière ».

– ‘Quelques divergences’ –

« Il y a un large accord sur le principe qu’une pĂ©riode de mise en place serait bĂ©nĂ©fique aux deux parties, mais Ă©videmment, sur les dĂ©tails, on peut s’attendre Ă quelques divergences et c’est ce sur quoi nous nĂ©gocierons », a dĂ©clarĂ© de son cĂ´tĂ© un porte-parole de Theresa May, avant l’adoption des directives des 27.

Il a rappelĂ© le souhait de Londres d’avoir une transition « d’environ deux ans », une pĂ©riode plus longue que celle prĂ©vue par les 27. Ces derniers prĂ©fèrent se caler pour plus de clartĂ© sur la fin de l’actuel budget pluriannuel de l’UE, qui court jusqu’Ă fin 2020.

L’UE et Londres sont en effet dĂ©jĂ d’accord sur le principe de maintenir jusqu’Ă cette date les contributions britanniques telles qu’elles avaient Ă©tĂ© prĂ©vues pour le budget de l’UE.

Pendant cette pĂ©riode, les 27 souhaite que Londres continue par ailleurs de respecter toutes les rĂ©glementations de l’UE, mais sans n’avoir plus aucun pouvoir de dĂ©cision.

Cela signifie que le Royaume-Uni n’aura plus de reprĂ©sentant dans les institutions, plus de droits de vote et ne participera plus Ă la plupart des rĂ©unions. Il sera par ailleurs toujours soumis Ă la juridiction de la Cour de justice de l’UE et contribuera au budget europĂ©en.

– ‘Plus ferme’-

L’objectif de la transition est d’Ă©viter un changement brutal des règles pour les citoyens et les entreprises juste après le Brexit. Elle doit aussi permettre de prĂ©parer l’accord de libre-Ă©change qui rĂ©gira Ă l’avenir les relations entre l’UE et le Royaume-Uni.

Les négociations sur cette future relation commerciale devraient commencer idéalement en avril, mais les Européens reprochent à la Première ministre britannique Theresa May de trop tarder à présenter ses souhaits précis.

Lors d’un sommet en dĂ©cembre dernier Ă Bruxelles, les dirigeants des 27 avaient acceptĂ© d’ouvrir les nĂ©gociations sur la transition, après avoir conclu un accord provisoire avec Londres sur les termes du retrait, dont ils avaient fait un prĂ©alable.

Ils avaient alors estimĂ© que des progrès suffisants avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s sur les trois questions les plus Ă©pineuses: les droits des citoyens, la frontière entre l’Irlande du Nord et la RĂ©publique d’Irlande et le règlement financier du divorce.

Depuis le Japon, le ministre français des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian a insistĂ© sur le fait que « la prĂ©sence de la Grande-Bretagne dans l’UE c’est fini ». « Parce que j’avais senti qu’il y avait peut-ĂŞtre des esprits qui disaient +peut-ĂŞtre que…+. Non! C’est fini! », s’est-il exclamĂ© lors d’une confĂ©rence.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a lui assurĂ© qu’il se serait montrĂ© « plus ferme » que la Première ministre britannique Theresa May dans les nĂ©gociations avec Bruxelles. « J’aurais dit que l’Union europĂ©enne n’est pas aussi bien que ce qu’elle est censĂ©e ĂŞtre. Et j’aurais adoptĂ© une position plus ferme sur le retrait » de l’UE, a-t-il lancĂ© dimanche soir.