Brexit: l’UE « toujours ouverte » à un changement d’avis des Britanniques

Les dirigeants de l’Union europĂ©enne ont assurĂ© mardi que la porte restait « ouverte » pour une Ă©ventuelle volte-face des Britanniques sur le Brexit, mĂŞme si l’option d’un nouveau referendum a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par la Première ministre, Theresa May.

L’Ă©chĂ©ance de fin mars 2019, date programmĂ©e pour le dĂ©part du Royaume-Uni, approche « avec toutes ses consĂ©quences nĂ©gatives », a soulignĂ© le prĂ©sident du Conseil europĂ©en, Donald Tusk, devant les dĂ©putĂ©s europĂ©ens rĂ©unis en session plĂ©nière Ă Strasbourg.

« Sauf s’il y un changement d’avis de la part de nos amis britanniques », a-t-il poursuivi sous les applaudissements de l’hĂ©micycle. « Nos coeurs vous sont toujours ouverts », a soulignĂ© le Polonais, qui dirige l’instance regroupant les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE.

M. Tusk « a dit que la porte restait ouverte, mais j’aimerais qu’on l’entende Ă Londres », a enchaĂ®nĂ© le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne, Jean-Claude Juncker, devant les eurodĂ©putĂ©s.

« Si Ă un moment donnĂ© le Royaume-Uni a des regrets, ou prend une autre dĂ©cision, l’UE laisserait Ă©videmment la porte ouverte », a renchĂ©ri le premier vice-prĂ©sident de l’exĂ©cutif europĂ©en, Frans Timmermans.

A Vienne, le nouveau chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a salué ces déclarations, se disant « content que cette offre ait été formulée ». « Mais la décision revient aux Britanniques », a-t-il déclaré à des journalistes.

Ces signaux envoyĂ©s Ă Londres interviennent quelques jours après des propos de l’eurodĂ©putĂ© britannique Nigel Farage, fervent dĂ©fenseur du Brexit, qui a Ă©voquĂ© l’idĂ©e d’un second referendum sur la sortie de l’UE.

Dans son esprit, il s’agissait de faire taire dĂ©finitivement les opposants au retrait. « Pour ĂŞtre clair, je ne veux pas d’un second referendum, mais je crains que le Parlement n’en impose un au pays », avait-il ensuite expliquĂ©.

– May contre un nouveau rĂ©fĂ©rendum –

L’eurodĂ©putĂ© Guy Verhofstadt, rĂ©fĂ©rent Brexit au Parlement, n’a pas manquĂ© l’occasion mardi de railler les dĂ©clarations du dĂ©putĂ© britannique.

« Depuis que Farage est entrĂ© dans cette rĂ©union avec Barnier, il est confus, je ne sais pas ce qu’ils lui ont mis dans son thĂ© ou son cafĂ© car en sortant de la rĂ©union, il soutenait un deuxième referendum », a-t-il tancĂ©, en rĂ©fĂ©rence Ă une rĂ©cente rĂ©union de M. Farage avec le nĂ©gociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier.

Au Royaume-Uni, les LibĂ©raux-dĂ©mocrates et d’autres forces pro-europĂ©ennes ont appelĂ© Ă plusieurs reprises Ă un deuxième rĂ©fĂ©rendum, arguant que les Ă©lecteurs britanniques n’avaient pas saisi toutes les implications lors de leur vote du 23 juin 2016.

Ce jour-lĂ , une petite majoritĂ© de 52% des Britanniques s’Ă©taient exprimĂ©s en faveur d’un dĂ©part de l’UE.

Mais Theresa May a Ă©cartĂ© l’idĂ©e d’une nouvelle consultation populaire. « Nous avons Ă©tĂ© absolument clairs. Le peuple britannique a votĂ© pour quitter l’UE et c’est ce que nous ferons », a encore insistĂ© mardi un porte-parole.

EuropĂ©ens et Britanniques sont parvenus fin 2017 Ă se mettre d’accord sur les grandes lignes des modalitĂ©s de leur sĂ©paration.

Ils doivent dĂ©sormais s’entendre sur une pĂ©riode de transition post-Brexit, avant que des discussions ne puissent commencer, au mieux en avril, sur leur future relation commerciale Ă l’issue de cette transition.

L’UE compte parvenir Ă un accord complet d’ici Ă octobre 2018, incluant l’organisation du divorce et la pĂ©riode de transition, auquel serait jointe une dĂ©claration politique dĂ©finissant le cadre de la future relation.

Après le feu vert des dirigeants des 27, l’accord devrait ensuite ĂŞtre formellement validĂ© dans les Etats membres et soumis Ă l’approbation du Parlement europĂ©en et du Parlement britannique.

« Le travail le plus dur est devant nous et le temps est limité », a rĂ©pĂ©tĂ© mardi Donald Tusk. « Ce dont on a besoin aujourd’hui, c’est plus de clartĂ© sur la vision britannique », a-t-il dĂ©clarĂ©.