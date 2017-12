L’UE Ă 27 a officiellement approuvĂ© vendredi l’ouverture d’une nouvelle phase de nĂ©gociations avec le Royaume-Uni sur leur future relation, mais a averti qu’il serait « extrĂŞmement difficile » d’obtenir un accord pour la date prĂ©vue du Brexit, le 29 mars 2019.

Depuis Londres, la Première ministre britannique, Theresa May, a immĂ©diatement saluĂ© la nouvelle, se rĂ©jouissant d’un « pas important sur la voie d’un Brexit en douceur et ordonnĂ© et l’Ă©laboration d’un futur partenariat Ă©troit et spĂ©cial ».

Le prĂ©sident du Conseil europĂ©en, Donald Tusk, a nĂ©anmoins accompagnĂ© l’aval des 27 d’un message clair: il sera « extrĂŞmement difficile » de finaliser un accord sur un retrait ordonnĂ© d’ici au 29 mars 2019, a-t-il prĂ©venu, mĂŞme si l’objectif reste selon lui « rĂ©aliste ».

« Il est Ă©vident que la seconde phase sera plus exigeante, plus complexe » que la première, a-t-il assĂ©nĂ© au cours d’une confĂ©rence de presse en clĂ´ture d’un sommet europĂ©en de deux jours Ă Bruxelles.

Mme May avait appelĂ© jeudi soir les 27 Ă entamer « le plus vite possible » les discussions sur leurs relations post-Brexit, cruciales pour l’avenir du Royaume-Uni une fois qu’il aura quittĂ© l’Union europĂ©enne, dans une intervention applaudie par ses homologues.

Des encouragements destinĂ©s Ă reconnaĂ®tre les « gros efforts » faits par la Britannique pour conclure le premier chapitre, selon le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne Jean-Claude Juncker. Mais lui aussi s’attend Ă une deuxième phase « beaucoup plus difficile que la première ».

Le chef de l’exĂ©cutif europĂ©en a affirmĂ© que sa « confiance » en Theresa May Ă©tait « intacte », alors mĂŞme qu’elle vient de subir un revers politique dans son pays – un vote du Parlement lui imposant un droit de regard final des dĂ©putĂ©s britanniques sur l’accord de retrait de l’UE.

– Date du Brexit modifiable –

Des dĂ©putĂ©s conservateurs prĂ©voient toutefois de prĂ©senter mercredi un amendement autorisant le gouvernement Ă modifier la date et l’heure du Brexit, fixĂ©es au 29 mars 2019 Ă 23H00. L’amendement devrait avoir le soutien de dĂ©putĂ©s « rebelles » Ă Mme May, qui craignaient que l’Ă©chĂ©ance soit inscrite dans la loi Ă l’occasion d’un vote mercredi.

Les « orientations » du Conseil adoptĂ©es vendredi entĂ©rinent les progrès sur les dossiers strictement liĂ©s Ă la sĂ©paration, que l’UE avaient Ă©rigĂ©s en conditions pour boucler la première phase des nĂ©gociations ouverte en juin.

L’UE demandait pour avancer des engagements sur trois fronts: le sort des citoyens expatriĂ©s après le divorce, l’avenir de la frontière entre l’Irlande et la province d’Irlande du Nord et le règlement financier du Brexit.

Elle estime les avoir reçus grâce Ă l’accord prĂ©liminaire bouclĂ© entre la Commission europĂ©enne et le gouvernement britannique il y a une semaine Ă Bruxelles, qui servira de base Ă l’accord final de retrait.

Les dirigeants sont prĂŞts Ă ouvrir dès janvier 2018 la nĂ©gociation sur une pĂ©riode de transition d’environ deux ans demandĂ©e par Londres. Mais pendant cette parenthèse, le Royaume-Uni devra continuer d’appliquer les règles europĂ©ennes, sans participer à « la prise de dĂ©cision » au sein de l’UE, souligne le texte entĂ©rinĂ© vendredi.

Et les 27 ne prĂ©voient d’adopter qu’en mars 2018 des directives de nĂ©gociations plus prĂ©cises sur les futures relations commerciales avec Londres Ă l’issue de cette pĂ©riode de transition, selon ce mĂŞme document.

Ils veulent en effet y voir plus clair dans les intentions britanniques avant d’arrĂŞter leur position d’ici au printemps.

Pour Donald Tusk, les contacts seront d’abord « exploratoires », le Royaume-Uni devant « apporter davantage de clarté » sur l’avenir.

Les 27 ont aussi voulu afficher leur fermetĂ© après des dĂ©clarations peu apprĂ©ciĂ©es Ă Bruxelles du ministre britannique du Brexit, David Davis, sur le caractère « non contraignant » de l’accord prĂ©liminaire sur les termes du divorce.

Les nĂ©gociations de la seconde phase « ne pourront avancer que si l’ensemble des engagements pris au cours de la première Ă©tape sont pleinement respectĂ©s et fidèlement traduits en termes juridiques dans les meilleurs dĂ©lais », est-il prĂ©cisĂ© dans les « orientations » du Conseil.

– ‘Très malins’ –

Les 27 se préparent aussi à être confrontés à des divisions entre eux, au cours de la nouvelle phase des négociations.

« La bonne nouvelle, c’est que jusqu’Ă prĂ©sent les 27 Etats membres ont bien travaillĂ© ensemble et ont bien Ă©tĂ© solidaires. J’ai bon espoir, que nous rĂ©ussirons aussi dans la procĂ©dure Ă venir », a commentĂ© la chancelière allemande Angela Merkel.

Le nĂ©gociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a assistĂ© Ă la rĂ©union entre dirigeants vendredi matin. « C’est pour Ă©couter les sensibilitĂ©s des diffĂ©rents Etats membres », a expliquĂ© une source europĂ©enne.

Le Premier ministre nĂ©erlandais Mark Rutte a dit que les 27 avaient convenu vendredi de ne pas discuter en public de la façon dont ils envisagent l’avenir.

« Les Britanniques sont de bons nĂ©gociateurs et ils sont très malins car ils appellent directement les capitales. Nous avons rĂ©ussi Ă conserver notre unitĂ© jusqu’Ă prĂ©sent et c’est notre ambition de continuer Ă le faire », a-t-il relevĂ©.