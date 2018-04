Bruxelles aura fin juin sa place Lumumba, une premiÃ¨re en Belgique

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a annoncĂ© mardi son intention de faire inaugurer le 30 juin dans sa commune une place Patrice Lumumba, qui sera le premier lieu public en Belgique rendant hommage Ă cette figure du combat de l’ex-Congo belge pour son indĂ©pendance.

Le conseil municipal doit voter lundi prochain une résolution en ce sens, a déclaré M. Close à la radio publique La Première (RTBF).

Patrice Lumumba fut l’éphĂ©mère premier Premier ministre du jeune Congo indĂ©pendant – l’actuelle RDC (ex-ZaĂŻre) – au sortir de la colonisation belge en 1960.

Patriote perçu comme prosoviĂ©tique par les AmĂ©ricains et dĂ©savouĂ© par les milieux d’affaires belges, il avait Ă©tĂ© assassinĂ© le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga, avec la complicitĂ© prĂ©sumĂ©e de la CIA, du MI6 britannique et de la Belgique.

A Bruxelles, des membres de la diaspora africaine regroupĂ©s dans diverses associations rĂ©clamaient depuis plusieurs annĂ©es qu’une rue, une place ou un lieu public cĂ©lèbre la mĂ©moire de celui qui est surnommĂ© « le père de l’indĂ©pendance », tuĂ© Ă l’âge de 35 ans.

Et mardi, le bourgmestre (maire) socialiste (PS) de la capitale belge s’est dit « extrĂŞmement fier » de leur donner enfin gain de cause, une dĂ©cision qu’il a prĂ©sentĂ©e comme la fin d’un « tabou » en Belgique. « Le 30 juin, Bruxelles, pour la première fois, aura une place Patrice Lumumba, ça passe lundi au conseil communal et on est extrĂŞmement fiers de reconnaĂ®tre ça ».

Il ne s’agit pas de dĂ©baptiser une place existante, mais de donner le nom de Lumumba et de fixer une plaque commĂ©morative dans un square bruxellois marquant l’entrĂ©e de « MatongĂ© », le quartier de la communautĂ© congolaise de la capitale.

« C’est un quartier que tout le monde connaĂ®t, qui a une signification très affective pour notre communautĂ© (…) C’est une très grande victoire », a dit Ă l’AFP Lydia Mutyebele, conseillère communale PS qui a portĂ© le projet.

Pour cette Ă©lue de 39 ans nĂ©e au Congo, venue en Belgique Ă l’âge de six ans, Lumumba est « une figure emblĂ©matique » pour tout le continent noir, symbolisant pour de nombreux jeunes « l’attachement Ă une Afrique qu’ils connaissent peu parce qu’ils sont nĂ©s ici ».

L’annonce de ce geste politique intervient le jour du 60e anniversaire de l’inauguration de l’Exposition universelle Ă Bruxelles, le 17 avril 1958, oĂą un « village congolais » aux allures de zoo humain Ă©tait censĂ© Ă©voquer la puissance de la Belgique du temps des colonies.