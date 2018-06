BRVM : 781,44 milliards d’augmentation de capital et d’admission à la cote

Un montant global de 781,44 milliards FCFA (environ 1,172 milliard de dollars) sous forme d’augmentation de capital et d’admission à la cote de sociétés nouvelles a été enregistré au niveau du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) en 2017, a appris APA lundi de sources boursières.Les dirigeants de la BRVM ont ainsi répertorié sur ce marché des actions neuf augmentations de capital et deux admissions à la cote de sociétés nouvelles. Il s’agit de l’admission à la cote de NSIA Banque Côte d’Ivoire pour un capital de 224,17 milliards de FCFA le 24 octobre 2017 et d’ECOBANK Côte d’Ivoire pour un capital de 236,72 milliards de FCFA le 12 décembre 2017 (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar).

Dans la même mouvance, des actions nouvelles d’UNIWAX, BOA BENIN, BOA Côte D’Ivoire, BOA Niger, BOA Burkina Faso, BOA Sénégal, CORIS BANK, BOA Mali et SAFCA ont été admises à la cote de la BRVM pour montant total de 320,55 milliards de FCFA.

Concernant le marché obligataire, les dirigeants de la BRVM, ont répertorié en 2017, sept introductions à la cote pour un montant de 719,98 milliards de FCFA.

Quant aux radiations, il n’a étés n’a enregistré aucune radiation sur le marché des actions. En revanche, 11 radiations de la cote ont été enregistrées sur le marché obligataire pour un montant de 48,85 milliards de FCFA.