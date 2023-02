BRVM : Yedau Ogoundele prend la tête de la CRRH

La Béninoise est experte des marchés financiers internationaux.La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH), institution dédiée au financement du secteur de l’habitat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a, depuis le 30 janvier 2023, une nouvelle Directrice Générale. Yedau Ogoundele a été nommée à ce poste après un processus de sélection mené par un cabinet de recrutement international.

Selon un communiqué reçu ce vendredi à APA, la nouvelle DG de la CRRH UEMOA, de nationalité Béninoise, est une experte chevronnée des marchés financiers internationaux. Elle a été responsable des activités de Structuration de Crédit dans la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) de IXIS CIB et de Crédit Agricole à Paris et à Londres.

Elle cumule plus de vingt années d’expérience en financements structurés au cours desquelles, elle a exercé des fonctions de structuration, de développement commercial, de trading et d’origination obligataire.

Mme Ogoundele a par ailleurs dirigé le département Solutions de Marchés couvrant l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient chez BLOOMBERG, multinationale américaine leader des solutions technologiques destinées aux marchés financiers. Elle a également été Senior Advisor, en charge des levées de fonds, chez SOUTHBRIDGE.

Avant sa nomination en qualité de Directrice Générale, Yedau Ogoundele intervenait comme administratrice indépendante à la CRRH-UEMOA et membre du Comité des Risques. Elle a piloté l’élaboration du Plan Stratégique 2023-2027 de l’institution.

Le déficit de production de logements abordables est de plus en plus important dans l’ensemble des pays de la région où ce dernier est évalué à plusieurs millions d’unités. Ce sont donc des millions de foyers qui ne peuvent accéder à la propriété malgré les efforts consentis par l’ensemble des acteurs du secteur depuis de longues années.

Créée en 2010, la CRRH ouvre ainsi en cette année 2023, une phase de redynamisation de ses activités avec pour objectif, d’avoir un impact plus important sur le financement du logement dans les pays de la zone. Cela, en relation avec les Banques commerciales et les Institutions financières régionales et internationales qui sont pour la plupart ses actionnaires.

« Nous devons inverser la tendance et participer plus activement à la dynamique de résorption de ce déficit en relation avec les Etats membres, nos actionnaires, les partenaires techniques et financiers. Notre institution dédiée au financement du logement se doit d’être outillée pour mieux jouer le rôle qui est le sien. Le recours au marché financier international pour mobiliser des ressources importantes à mettre à la disposition de nos actionnaires va être central pour aider à infléchir la courbe », a indiqué le président du Conseil d’Administration de la CRRH Uemoa, Louis Adande.

« Nous recherchions donc à la tête de la Caisse une expertise avérée des mécanismes innovants du financement hypothécaire et un profil expérimenté connaissant parfaitement les marchés, pour ouvrir cette nouvelle étape de nos activités Mme Yedau Ogoundele répondait pleinement à cette attente », a-t-il poursuivi.

« À l’ouverture du poste de DG de la Caisse, mon profil a fait partie des dossiers soumis au conseil d’administration par le cabinet de recrutement. J’ai ainsi pu participer aux différentes étapes de sélection qui bien heureusement ont abouti à ce que le choix se porte sur moi », a réagi Mme Ogoundele.

Elle a souligné que les remontées du marché revenaient sur le fait que la mission de la Caisse se devait d’être plus structurante pour le secteur et les impacts de ses financements devraient se ressentir chez tous les acteurs et dans les populations cibles de manière plus importante.

« Ces éléments ont été déterminants pour moi en sus de l’opportunité que représentait la mise œuvre concrète de ce nouveau plan stratégique que j’avais contribué à élaborer », a-t-elle conclu.