Budget : 3,4 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de la Commission nationale du bilinguisme en 2018

L’institution entend assurer la mise en Ĺ“uvre de son programme, et la coordination de ses services.

La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm) aura une enveloppe de 3,4 milliards de francs CFA pour l’exercice budgĂ©taire 2018. Cette institution, crĂ©Ă©e par le prĂ©sident de la RĂ©publique le 23 janvier 2017 (la plus rĂ©cente des institutions camerounaises), utilisera notamment cette enveloppe pour assurer son dĂ©ploiement sur le terrain.

De nombreux dĂ©fis attendent la Cnpbm pour l’annĂ©e Ă venir. Les deux rĂ©gions anglophones du Cameroun sont toujours en proie Ă une crise socio-politique profonde. Lors d’une rĂ©cente visite de travail de la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Commonwealth au Cameroun, le prĂ©sident de la RĂ©publique a citĂ© cette institution comme Ă©tant l’une des manifestations du dialogue engagĂ© par le gouvernement camerounais pour mettre fin Ă la crise anglophone, qui secoue le Cameroun depuis novembre 2016.

Dans le dĂ©cret portant crĂ©ation de cet organe en effet, on note que la Cnpbm est chargĂ©e « d’Ĺ“uvrer Ă la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, dans l’optique de maintenir la paix, de consolider l’unitĂ© nationale du pays et de renforcer la volontĂ© et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations« .

Sur le terrain, Peter Mafany Musonge, le prĂ©sident de ladite commission, affirme que la Cnpbm s’est fortement investi dans « l’évaluation de la saine application du bilinguisme », notamment en faisant le tour des 37 ministères du pays entre le 1er et le 3 novembre dernier. En 2018, la Cnpbm entend effectuer « un tour d’écoute dans les dix rĂ©gions du Cameroun », et un rapport de cette descente sera Ă©laborĂ© et transmis au chef de l’Etat.

En rappel, la Cnpbm a pour missions de soumettre des rapports et des avis au prĂ©sident de la RĂ©publique et au gouvernement sur les questions se rapportant Ă la protection et Ă la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; d’assurer le suivi de la mise en Ĺ“uvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’anglais et du français deux langues officielles d’Ă©gale valeur (notamment leur usage dans tous les services publics), et mener toute Ă©tude ou investigation afin de proposer des mesures de nature Ă renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun.