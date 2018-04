Bulgarie: baptÃªme du feu controversÃ© pour l’unitÃ© anti-corruption

Les mĂ©thodes musclĂ©es inspirĂ©es par la nouvelle unitĂ© spĂ©ciale mise en place par la Bulgarie pour lutter contre la corruption, flĂ©au du pays, ont Ă©tĂ© mises en cause jeudi Ă l’occasion de l’arrestation spectaculaire d’une Ă©lue locale.

Maintenue menottĂ©e pendant des heures sur la chaussĂ©e en plein centre de Sofia, sous l’oeil des camĂ©ras de tĂ©lĂ©vision et sous la surveillance de policiers cagoulĂ©s: c’est ainsi que les Bulgares ont assistĂ© Ă l’interpellation mardi de Dessisava Ivantcheva, maire d’un arrondissement de la capitale.

Il s’agissait de l’une des toutes premières opĂ©rations chapeautĂ©es par l’unitĂ© judiciaire anti-corruption mise en place en dĂ©but d’annĂ©e par le gouvernement bulgare. La Bulgarie, qui occupe actuellement la prĂ©sidence tournante de l’Union europĂ©enne, est sous pression de l’UE depuis des annĂ©es pour son inefficacitĂ© dans la lutte contre ce flĂ©au qui place ce pays au dernier rang des Vingt-huit dans la perception de la corruption ambiante.

Le quotidien d’opposition Sega a qualifiĂ© jeudi de « dĂ©monstratif et humiliant » le mode d’arrestation de cette Ă©lue interpellĂ©e, en compagnie de deux complices prĂ©sumĂ©s, avec 70.000 euros en petites coupures.

« Cette arrestation dĂ©monstrative n’a rien Ă voir avec le droit. On prouve un pot-de-vin au moment de la remise et pas dans une voiture après une course poursuite en plein centre-ville », a estimĂ© un avocat, Nikolay Hadjiguenov, Ă la radio publique.

La vice Premier ministre en charge de la Justice, Ekaterina Zaharieva, a admis que « les limites ont Ă©tĂ© un peu dĂ©passĂ©es », s’attirant une rĂ©plique cinglante du procureur gĂ©nĂ©ral Sotir Tsatsarov.

« Quel est le sens de cette dĂ©claration (…) alors qu’il s’agit de la première investigation commune d’un crime de corruption grave! », s’est exclamĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral, Ă©voquant « un dĂ©calage entre les dĂ©clarations officielles et les attentes rĂ©elles » en matière de lutte contre la corruption.

L’Ă©lue est accusĂ©e de s’ĂŞtre entendue avec un entrepreneur sur le versement d’un pot-de-vin de 500.000 euros pour faire avancer un dossier de construction, selon le parquet.

Le gouvernement conservateur bulgare avait Ă©tĂ© incitĂ© par la Commission europĂ©enne Ă adopter une nouvelle loi anti-corruption avant que le pays ne prenne en janvier la prĂ©sidence de l’UE.

Cette loi votĂ©e en dĂ©cembre a instituĂ© la nouvelle unitĂ© dans le but d’enquĂŞter sur les personnalitĂ©s de haut rang, leurs revenus et les Ă©ventuels conflits d’intĂ©rĂŞts. Elle avait aussitĂ´t Ă©tĂ© critiquĂ©e par le chef de l’Etat, soutenu par l’opposition socialiste, qui avait jugĂ© le nouvel outil « inefficace ».