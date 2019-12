Bureau de mise à niveau : les activités de l’année 2019 passées en revue

La 25ème session du Comité de pilotage du bureau de mise à niveau des entreprises s’est tenue ce 19 décembre 2019 à Yaoundé. Dédiée à l’examen du budget, cette quatrième session de l’année intervient dans un contexte marqué par plusieurs enjeux.

De l’avis du président du Comité de pilotage Issac Tamba, par ailleurs Directeur général de l’économie au ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, qui dirigeait les travaux, le premier enjeux de cette session vise à la pérennisation de la mise à niveau dans l’optique de soutenir durablement et efficacement la politique de compétitivité de l’économie camerounaise prônée par le président de la République et mise en œuvre par le gouvernement via le Bureau de mise à niveau. « L’ouverture des marchés nationaux inhérente au système de libre-échange, constitue à la fois une opportunité et une menace pour les entreprises industrielles camerounaises qui doivent être préparées à leurs concurrentes étrangères », a tenu à préciser Issac Tamba dans son propos liminaire.

Pour lui, le second enjeu est la poursuite du Programme industrialisation et valorisation des produits agricoles (PIVPA) dont le premier triennal s’achève à la fin de ce mois. Le PIVPA est financé par le truchement du troisième Contrat désendettement développement ( C2D ) conclut le 30 juin 2016 entre le Cameroun et la France, dans le cadre de l’effort supplémentaire d’annulation de la dette du pays vis-à-vis de Paris. Pour mémoire, le choix de l’agro-industrie procède de ce que, ce secteur recèle l’un des plus importants gisements de points de croissance pour l’économie nationale.

En rappel, les secteurs d’intervention du BMN sont : agroalimentaire, bois et ameublement, textile et confection, tourisme, chimie, cuir et chaussures, métallurgie, électricité, électronique et électroménager, BTP, et services liés à l’industrie.

En rappel, le BMN prend en charge 80% des coûts des investissements immatériels, des accompagnements à la mise en œuvre des plans à niveau globaux ou spécifiques (primes sans plafond par entreprise) : et la prise en charge à hauteur de 20% des coûts des investissements matériels identifiés dans le cadre des plans de mise à niveau validés par le Comité de pilotage et réalisés par les entreprises (primes plafonnées à 50 millions de Fcfa par entreprise).