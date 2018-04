Burkina: 15.000 festivaliers attendus Ã  la 2e Ã©dition des Â« Nuits Djongo Â»

Au total, 15.000 festivaliers sont attendus à la deuxième édition du festival «Les Nuits Djongo» prévue du 4 au 6 mai prochain, dans la province du Nahouri, au Centre-sud du Burkina Faso, a appris mardi auprès des organisateurs.« L’évènement, placé sous le patronage du ministre en charge de la Culture, vise à valoriser les richesses culturelles et touristiques du Burkina Faso. L’esprit de ce festival, est la promotion du tradi-moderne», a expliqué Bil Aka Kora, promoteur du festival au cours d’une rencontre avec la presse.

Selon lui, le festival «Les Nuits Djongo» va mettre en valeur les instrumentistes et les troupes traditionnelles, promouvoir les danses et les musiques traditionnelles, faire la promotion de la musique moderne d’inspiration traditionnelle, etc.

Les deux premiers jours du festival vont se dérouler à Pô (chef-lieu de la province du Nahouri) et le dernier jour à Tiébélé (commune rurale de la province).

Cette deuxième édition du festival prévoit des innovations telles que la construction d’un centre culturel et la formation-encadrement des jeunes artistes.

«Il y aura des conférences autour du thème +jeunesse et citoyenneté active: défis et perspective+», a ajouté Bil Aka Kora.

Le festival «Les Nuits Djongo» est né des questionnements concernant la pérennisation de la culture et de la tradition en voie de disparition.