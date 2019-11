Burkina: 24 terroristes neutralisés et 64 véhicules saisis dans une opération conjointe

Une opération contre les terroristes, dénommée Bourgou IV, menée du 1er au 17 novembre 2019 par les forces armées du Burkina Faso, du Mali, de la force conjointe du G5 Sahel et des militaires français, a permis de neutraliser 24 individus et de saisir 64 véhicules, a appris APA mardi de source militaire.Selon un communiqué de l’Etat-major des armées françaises sur le bilan de Bourgou IV, en plus des terroristes abattus, il y a eu également une centaines de téléphones et des munitions saisies.

Le même texte rappelle que «l’opération, menée simultanément au Mali et au Burkina Faso en coopération avec les forces partenaires et la force conjointe G5 Sahel, avait pour but de perturber la logistique des groupes armés terroristes et d’entraver leur activité dans la région».

L’opération Bourgou IV, menée par la force conjointe du G5 Sahel, les Forces armées du Burkina Faso (FABF) et les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par le groupement tactique désert «Acier», s’est déroulée dans les régions de Déou au Burkina Faso et de Boulikessi au Mali.

Elle a mobilisé un peu plus de 1400 soldats burkinabè, maliens, nigériens et français et est qualifiée d’opération ayant connu une participation inédite.