Burkina : 673 milliards d’impôts collectés en 2017

Le Burkina Faso a collectĂ© 673 milliards de FCFA d’impĂ´ts en 2017 et projette des recettes de 918 milliards de FCFA en 2018, a appris APA auprès de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂ´ts (DGI).Sur une prĂ©vision de 720 milliards de FCFA au titre du budget de l’Etat 2017, la DGI a recouvrĂ© 673 milliards de FCFA, soit un taux de rĂ©alisation de 93%. C’est un accroissement de plus de 78 milliards de FCFA par rapport Ă l’annĂ©e 2016.

Pour l’annĂ©e 2018, les prĂ©visions de recouvrement s’Ă©lèvent Ă 918 milliards de FCFA, soit une hausse de 178 milliards de F CFA.

« Le défi est immense et doit être relevé en grande partie grâce à une application efficace des reformes consacrées par le code général des impôts et une meilleure maîtrise du portefeuille des contribuables », selon le directeur général des impôts, Adama Badolo.

 Le Burkina Faso s’est dotĂ© d’un nouveau code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts en dĂ©cembre 2017.

Ce nouveau code vise à optimiser les recettes fiscales pour aider à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et sociale (PNDES).

Parmi les innovations, figurent la crĂ©ation de nouveaux impĂ´ts Ă savoir la taxe sur les plus-values de cession de titres de sociĂ©tĂ©s, la taxe sur les emballages et sachets plastiques biodĂ©gradables et non biodĂ©gradables autorisĂ©s, le relèvement des tarifs d’impĂ´ts existants, comme le droit forfaitaire exigible lors de l’enregistrement des marchĂ©s exonĂ©rĂ©s et la taxe sur les produits du tabac qui est passĂ©e de 30 Ă 45%.

L’une des innovations majeures reste l’extension du paiement Ă©lectronique des impĂ´ts Ă travers les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile.

