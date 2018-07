Burkina: 939 millions FCFA pour accompagner des projets culturels et touristiques

Le ministère burkinabè de la Culture, des Arts et du Tourisme vient de lancer la deuxième édition de l’«appel à projets culturels et touristiques» dont le montant global s’élève à 939 millions de FCFA, a-t-on appris de source proche dudit département ministériel.Selon cette source, cet appel à projets lancé hier vendredi, entre dans le cadre du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) qui vise à permettre aux acteurs culturels et touristiques de bénéficier de l’appui de l’Etat pour la réalisation de leurs projets.

Le dépôt des dossiers pour cette 2e édition est prévu du 13 juillet au 13 août 2018 au siège du FDCT et dans les directions régionales de la Culture et du tourisme.

La somme totale (939 millions de francs CFA) mobilisée pour le 2e ‘’Appel à projets culturels et touristiques » est répartie comme suit : 242 millions de francs CFA pour les crédits directs, 45 millions de francs CFA pour les avances sur recette et 152 millions de francs CFA pour les subventions.

Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a été lancé en mai 2017, avec pour mission claire et principale d’offrir aux secteurs culturels et touristiques un accompagnement financier et technique pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques au Burkina Faso.

Le premier appel à projets du FDCT, lancé le 30 mai 2017, a permis de réceptionner 417 dossiers dont 262 projets pour la subvention et 155 pour le prêt.