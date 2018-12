Burkina: attaque contre le poste de police de Bouroum-Bouroum

Des individus armés non identifiés ont attaqués, dans la nuit de mardi à mercredi, le poste de police de Bouroum-Bouroum, localité située à 25 kilomètres de Gaoua, capitale de la région du Sud-ouest, causant des dégâts matériels, a appris APA de sources concordantes.Selon ces sources, une dizaine de motos et un bâtiment servant de bureau de travail ont été incendié, des portes et fenêtres défoncées.

«L’impact des balles sur les murs témoigne de l’acharnement des assaillants. Mais, heureusement, nous ne déplorons pas de perte en vie humaine», indique une source sécuritaire.

Des habitants de la localité témoignent que les tirs ont éclaté aux environs de 22h30. Les assaillants auraient effectué, à travers les artères de Bouroum-Bouroum, des tirs nourris accompagnés des cris «Allah ak bar» ! «Allah ak bar» !

Ils auraient tenu en respect toute la localité pendant près de deux heures de temps.

«Au regard de la situation, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Gaoua Yssouf Sanou, après la visite des lieux de l’attaque, a confié qu’une enquête est ouverte », souligne-t-on.