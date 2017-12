Burkina: avant-projet de constitution limitant le nombre de mandats prÃ©sidentiels

L’avant-projet de la nouvelle constitution burkinabĂ© promise par le prĂ©sident Roch Marc Christian KaborĂ© lors de la campagne pour son Ă©lection, doit donner naissance Ă un « rĂ©gime semi-prĂ©sidentiel » avec une limitation Ă deux du nombre de mandats.

Dans le texte prĂ©sentĂ© mercredi, « le prĂ©sident reste la figure marquante du rĂ©gime mais il ne peut plus prĂ©tendre Ă plus de deux mandats continus ou discontinus » a dĂ©clarĂ© le rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission constitutionnelle, le Pr Luc Marius Ibriga, qui a parlĂ© d’un « rĂ©gime semi prĂ©sidentiel ».

« Si vous avez été président pendant dix ans, que ce soit de façon continue ou discontinue, vous ne pourrez briguer la magistrature suprême », a-t-il insisté, soulignant que les députés seront eux limités à trois mandats, soit « quinze ans maximum ».

Le président Kaboré avait promis une nouvelle constitution lors de la campane électorale de 2015. Elle « mettra fin à la IVe République actuellement en vigueur », qui date de 1991 et avait été instaurée par le président Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir, par un putsch en 1987, a précisé M. Ibriga.

Après quatre mandats successifs, M. Compaoré avait tenté de se maintenir au pouvoir et de modifier la constitution en 2013.

Cette tentative a marqué le début du soulèvement populaire, fatal à son régime, balayé le 31 octobre 2014.

Les dĂ©putĂ©s du Conseil national de la transition (CNT), l’assemblĂ©e intĂ©rimaire mise en place après la chute de M. CompaorĂ©, avaient dĂ©jĂ adoptĂ© un amendement constitutionnel qui verrouille le nombre de mandats prĂ©sidentiels.

« Le prĂ©sident ne pourra plus soumettre au peuple une question par voie de rĂ©fĂ©rendum pour ensuite rĂ©viser la constitution », a indiquĂ© M. Ibriga, citant Ă©galement l’obligation au prĂ©sident de requĂ©rir l’avis de l’AssemblĂ©e nationale pour la nomination aux hautes fonctions et celui du Conseil supĂ©rieur de la magistrature

La nouvelle Constitution prévoit également qu' »en cas de haute trahison, le président peut être destituer par une procédure devant la Cour constitutionnelle ».

Les deux mois de travaux en vue de la nouvelle constitution ont rĂ©uni 92 personnes, dont des reprĂ©sentants du chef de l’Etat, des partis politiques, de la sociĂ©tĂ© civile, des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, du monde rural et Ă©conomique ainsi que des juristes et des dĂ©fenseurs de l’environnement.

Les propositions de nouvelle constitution ont été remises mi-novembre au président Kaboré, qui devra la faire adopter par voie référendaire, comme suggéré par la commission, ou par voie parlementaire.