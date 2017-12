Burkina : Avocet Mining cÃ¨de la mine d’Inata Ã  Balaji Group

La compagnie minière anglaise Avocet Mining vient de cĂ©der la mine d’or d’ Inata (centre-nord) au groupe indien Balaji Group basĂ© au Ghana, a appris APA auprès de ses responsables Ă Ouagadougou.Avocet Mining a conclu avec Balaji Group un accord pour lui vendre tous ses actifs au Burkina Faso, y compris la mine d’or d’Inata.

Balaji Group, qui détient déjà au Burkina Faso, la mine de Kalsaka(Nord), paiera 2,5 millions de dollars à la clôture de la transaction prévue pour le 11 janvier 2018. Le reste du montant de vente, 2,5 millions de dollars, sera versé en paiements différés.

Balaji Group envisage d’investir 26 millions de dollars pour ramener la mine Inata en pleine production et dĂ©velopper le gisement Souma.

La mine Inata a produit en 2015, 74 755 onces d’or.

Avec plus de 600 travailleurs en chĂ´mage technique depuis mai 2017, des dettes-fournisseurs de 35 milliards de FCFA, et plus de 2 milliards de F CFA dus Ă l’Etat, la mine d’Inata Ă©tait dans une zone de turbulences.

Depuis près de deux ans, Inata vivait des difficultés marquées par des grèves successives du personnel, des tensions de trésorerie, des arrêts de travail à plusieurs reprises.

La situation d’Inata avait mĂŞme fait l’objet de discussions en Conseil de ministres et l’option a Ă©tĂ© prise d’envisager de trouver un repreneur.

Avec la maison-mère Ă Londres, le Gouvernement a entrepris de multiplier les pistes, Ă la recherche d’un repreneur, pour sauver la mine et ses emplois.