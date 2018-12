Burkina : des organisations de la société civile réclament justice et vérité pour Norbert Zongo

Le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politique (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère (CCVC) a mis à profit la célébration, ce jeudi, du 20e anniversaire de l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert Zongo et de ses compagnons d’infortune pour commémorer leurs mémoires et réclamer justice et vérité sur leur mort.En déposant une gerbe de fleurs sur la tombe du célèbre journaliste d’investigation, ces Organisations de la société civile (OSC) ont réclamé justice et vérité sur le dossier qui piétine depuis des années.

A l’issue de la cérémonie, l’avocat de la famille de Norbert Zongo, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, a rappelé que la justice française a donné un avis favorable pour l’extradition de François Compaoré.

D’après lui, le président français a décidé de faire avancer le dossier Norbert Zongo.

Pour sa part, le président de l’Association des journalistes du Burkina (AJB) Guézouma Sanogo, a indiqué que c’est depuis 20 ans que le pays exige vérité et justice dans l’affaire Norbert Zongo et ses compagnons.

«Nous sommes convaincus que tôt ou tard, François Compaoré (…) viendra répondre de ses actes devant la justice burkinabè», a-t-il ajouté.

Saisissant l’opportunité, le CODMPP a déposé aussi une gerbe de fleurs en la mémoire des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et celles du putsch manqué du 15 septembre 2015.

C’est le 13 décembre 1998 que le journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons (Blaise Ilboudo, Ernest Zongo et Abdoulaye Nikièma) ont été assassinés.

Ils ont été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule, à Sapouy, localité située à environ 100 km au Sud de Ouagadougou.