Burkina Faso : deux gisements aurifÃ¨res acquis par le Groupe turc Avesoro Resources

Le Groupe minier turc Avesoro Resources a finalisĂ© l’acquisition dĂ©finitive des gisements aurifères de Youga et de Balogo, Ă l’Est du Burkina Faso, pour 69,5 millions de dollars, a appris APA vendredi auprès de ses responsables.La transaction de 69,5 millions de dollars est «transformationnelle» pour l’entreprise et lui permet d’ajouter deux mines  en production, Ă son portefeuille.

L’acquisition s’est faite via le rachat de MNG Gold Burkina, Cayman Burkina Mines, MNG Gold Exploration, AAA Exploration et Jersey Netiana Mining, les propriĂ©taires des projets. Selon les termes Ă©noncĂ©s, 51 millions de dollars du montant total seront payĂ©s par Ă©mission d’actions et 18,5 millions de dollars en espèces.Â

DĂ©jĂ prĂ©sente au LibĂ©ria, Avesoro Resources renforce ainsi sa prĂ©sence en Afrique de l’Ouest, avec ces acquisitions.

L’or est depuis quelques annĂ©es le premier produit d’exportation du Burkina Faso qui en est le 4e producteur en Afrique, après l’Afrique du Sud, le Ghana et le Mali.