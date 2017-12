Burkina: La Coordination nationale des syndicats de l’Ã©ducation annonce une grÃ¨ve de 72 heures

La Coordination nationale des syndicats de l’Ă©ducation (CNSE) annonce une grève de 72 heures, Ă compter du mardi 9 janvier prochain, a-t-on appris, vendredi Ă travers un Ă©crit qu’elle a adressĂ© au prĂ©sident du Faso, Roch Marc Christian KaborĂ©.Dans son adresse au prĂ©sident  KaborĂ© dont copie est parvenue Ă APA vendredi, la CNSE prĂ©cise que les syndicats comptent aller en grève pour la dĂ©fense de leur plateforme revendicative.

Selon le prĂ©avis de  grève, cet arrĂŞt de travail va commencer le mardi 9 janvier Ă 00 heure pour prendre fin le jeudi 11 janvier 2018 Ă 24 heures.Â

La plateforme revendicative des syndicats des enseignants burkinabè concerne quatre principaux  points, Ă savoir: «adoption d’un statut valorisant des personnels de l’Ă©ducation et de la recherche», «amĂ©lioration de l’accès Ă l’Ă©ducation», «amĂ©lioration des conditions de travail pour une efficacitĂ© du système Ă©ducatif» et «revalorisation de la fonction enseignante».

Les auteurs de la lettre adressĂ©e au chef de l’Etat disent ĂŞtre «dĂ©sagrĂ©ablement surpris de la teneur des rĂ©ponses que le gouvernement a rĂ©servĂ© aux revendications et qu’il a communiquĂ© le 12 dĂ©cembre 2017».Â

En effet, la Coordination juge «ces rĂ©ponses inacceptables» et dĂ©plore aussi «des propos  irresponsables tenus par des autoritĂ©s sur les problèmes de l’Ă©ducation et les attentes des personnels de l’Ă©ducation».

Par consĂ©quent, CNSE  annonce d’autres mesures de protestation. Il s’agit de la poursuite de la suspension des Ă©valuations au post-primaire et au secondaire, des Ă©valuations et des compositions trimestrielles au prĂ©scolaire et au primaire, du non traitement des dossiers d’examen et concours au primaire, au post-primaire et au secondaire, la transmission du courrier en l’occurrence les statistiques et les rapports trimestriels et ce jusqu’Ă la fin du deuxième trimestre de l’annĂ©e scolaire 2017-2018.

«Ces actions visent Ă exiger un traitement plus appropriĂ© de la plate-forme autour de laquelle la forte mobilisation des personnels de l’Ă©ducation et de la recherche tĂ©moigne de leurs attentes », peut-on lire dans le prĂ©avis  de grève.

Au Burkina Faso, le premier trimestre de l’annĂ©e scolaire 2017-2018 qui s’est achevĂ©e ce vendredi, a Ă©tĂ© marquĂ© par des grèves, sit-in et autres mouvements d’humeur des enseignants et des Ă©lèves.