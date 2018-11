Burkina : la justice au cœur du festival Ciné Droit Libre

La 14ème édition du festival Ciné Droit Libre (CDL) aura lieu du 8 au 15 décembre 2018, dans la capitale burkinabè, autour du thème «Justice, levez-vous !», ont annoncé, mercredi à Ouagadougou, ses organisateurs au cours d’une conférence de presse.Selon le comité d’organisation du CDL, plusieurs innovations majeures vont marquer cette manifestation, dont «une simulation du procès de la justice burkinabè le 13 décembre».

Les organisateurs ont expliqué que cette simulation vise à montrer leur colère face à la lenteur de la justice dans le traitement du dossier Norbert Zongo (journaliste d’investigation assassiné le 13 décembre 1998).

«L’idée c’est de faire le procès de ceux qui n’arrivent pas à faire le procès de Norbert Zongo. Avocats, journalistes, membres d’organisations de la société civile et de la famille Zongo passeront à la barre pour expliquer leurs plaintes ou se défendre», a indiqué Abdoulaye Diallo, Coordonnateur du festival Ciné Droit Libre.

La deuxième innovation va porter sur des hommages à deux illustres disparus. Il s’agit des artistes Black So man et de Hamidou Valian, membres du groupe de slam «Qu’on Sonne et Voix Ailes».

Quant à la troisième innovation de ce festival, elle concernera la soirée spéciale Sahel au cours de laquelle interviendra la réalisation d’un direct depuis la ville «martyre» de Djibo pour permettre à des élèves locaux de s’exprimer sur leur situation à l’ouverture du festival.

Il y aura également l’enregistrement de l’émission «Génération Consciente» avec l’animateur de Radio France internationale (RFI), Claudy Siar.

Du 12 au 14 décembre, il est prévu à l’université Ouaga 1 professeur Joseph Ki-Zerbo, des dialogues démocratiques, des projections débats et le concours 10 minutes pour convaincre.

Le programme prévoit également (du 12 au 15 décembre) au Village du festival, des projections de films, des animations musicales et humoristiques avec des artistes comme Fleur, Roger Wango, Nourat, Dicko fils, Youssoupha, etc.