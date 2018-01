Burkina: la mise en place du Haut conseil pour le dialogue social ne fait pas l’unanimité

Une partie de l’opinion publique burkinabè n’adhère pas Ă l’idĂ©e de mise en place, au Burkina Faso, du Haut conseil pour le dialogue social (HCDS) dont des membres ont Ă©tĂ© nommĂ©s lors du dernier conseil des ministres, a constatĂ© APA.A peine le gouvernement a adoptĂ© les propositions de nomination et publiĂ© la liste des membres (30 titulaires et autant de supplĂ©ants), Ă l’issue du conseil des ministres du 4 janvier dernier, que des voix s’Ă©lèvent pour dĂ©noncer la crĂ©ation de cette institution.

Les dĂ©sapprobations du HCDS proviennent aussi bien de l’opinion publique, de la sociĂ©tĂ© civile que des acteurs de partis politiques notamment de l’opposition.

L’on reproche Ă l’institution qu’elle sera, entre autres, inutile et budgĂ©tivore «pour un pays qui n’a pas suffisamment de ressources financières».

«Nous avons dĂ©jĂ le Haut conseil pour la rĂ©conciliation et l’unitĂ© nationale  (HCRUN) qui peut bien jouer ce rĂ´le», a dĂ©noncĂ© un responsable syndical qui pense que la crĂ©ation du HCDS vise plutĂ´t Ă rĂ©compenser des amis.

De son côté, le gouvernement soutient que la structure qui vient de voir le jour est nécessaire pour le Burkina Faso, en proie à diverses crises sociales.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, ClĂ©ment Sawadogo, a expliquĂ© lundi, lors d’une confĂ©rence de presse Ă Ouagadougou, le bienfondĂ© de la nouvelle institution.

«Maintenant que nous sommes en crise avec les frondes sociales en ébullition sans cesse, nous ne pouvons pas faire mieux que de créer une telle institution», a déclaré le ministre.

Pour ClĂ©ment Sawadogo, «la mise en place d’un tel cadre restait plus que jamais une nĂ©cessitĂ© et une opportunitĂ© pour mieux asseoir et gĂ©rer les conflits sociaux qui agitent le monde du travail burkinabè.

Selon lui, il n’est pas de trop d’avoir cette institution qui, Ă titre prĂ©ventif, discute des questions de politique qui peuvent impacter le climat social.

Le ministre a indiqué que le HCDS, une fois fonctionnel, va se saisir de questions comme les  négociations collectives et va servir de rôle de veille sur les questions sociales en rapport avec le monde du travail.

M. Sawadogo a fait observer que le prĂ©sident du Faso va nommer, dans les jours Ă venir, le prĂ©sident du Haut conseil pour le dialogue social (HCDS) qui aura un rang de prĂ©sident  d’institution.Â

