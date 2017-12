Burkina : La visite de Macron Ã  Ouagadougou, fait politique majeur en 2017

La visite du prĂ©sident français Emmanuel Macron, Ă Ouagadougou, courant fin novembre dernier, est l’un des Ă©vènements politiques majeurs ayant marquĂ© l’annĂ©e 2017 qui s’achève au Burkina Faso.Le chef de l’Etat français a choisi le Burkina Faso pour s’adresser Ă la jeunesse africaine. Ce grand rendez-vous a eu lieu le mardi 28 novembre 2017, sur le site de l’UniversitĂ© Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo.

Durant une heure 45 heures minutes, Emmanuelle Macron s’est adressĂ© Ă la jeunesse d’Afrique, Ă travers celle du Burkina Faso, reprĂ©sentĂ©e par un millier d’Ă©tudiants. Â

Ce fut dans une ambiance Ă la fois dĂ©contractĂ©e et conviviale. Le prĂ©sident français s’est mĂŞme soumis Ă une sĂ©ance de questions-rĂ©ponses.

Dans son discours dit de Ouagadougou, le prĂ©sident Macron a dĂ©roulĂ© ses orientations sur la coopĂ©ration, l’Ă©ducation, la lutte contre le terrorisme, l’immigration, la dĂ©mographie et la dĂ©mocratie.

 Il n’a pas non plus occultĂ© des sujets sensibles actuels et qui ravivent les tensions au sein de la population africaine tels que «les crimes de la colonisation», le Franc CFA, l’esclavage en Libye ou encore l’assassinat de Thomas Sankara.

La visite de 72 heures ( du 27 au 29 novembre 2017) du prĂ©sident Macron lui a permis de prendre part Ă Zagtouli (pĂ©riphĂ©rie ouest de Ouagadougou) Ă l’inauguration de la plus grande centrale Ă©lectrique solaire photovoltaĂŻque en Afrique de l’ouest, financĂ©e par l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD).

L’un des faits majeurs de cette visite est qu’elle a Ă©tĂ© marquĂ©e par des mouvements de protestation des anti-impĂ©rialistes. Les Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© (FDS) ont dĂ» Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©es parfois pour contenir ou disperser des manifestants.