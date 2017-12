Burkina : lancement de nouveaux permis de conduire

La Direction gĂ©nĂ©rale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) a lancĂ© officiellement mercredi Ă Ouagadougou, la production de nouveaux permis de conduire et de cartes grises au Burkina Faso.Selon les initiateurs, l’opĂ©ration vise Ă produire dans cinq ans 3 millions 300 milles permis de conduire et cartes grises en vue de lutter contre la contrefaçon de ces documents au Burkina Faso.

«Le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transports vise à miniaturiser les titres de transports au Burkina Faso», a expliqué le Directeur général (DG) de la DGTTM, le  lieutenant-colonel, Mamadou Boukouma.

Il s’exprimait mercredi Ă Ouagadougou Ă l’occasion du lancement officiel du projet de modernisation et de sĂ©curisation des titres de transports et de RĂ©-immatriculation du parc de vĂ©hicules.

L’opĂ©ration va coĂ»ter un montant de 15 milliards 319 millions 133 mille 695 francs CFA, a-t-il dit, prĂ©cisant que le projet a dĂ©marrĂ© le 16 janvier 2017  et concerne la pĂ©riode 2017-2021.Â

 Mamadou Boukouma  a ajouté que «les permis de conduire et cartes grises vont perdre leurs anciens formats pour prendre un nouveau format sécurisé».

Le patron de la DGTTM a déploré la contrefaçon notée dans ces documents, sans oublier le fait que «des individus mal intentionnés ne se soumettent pas à la réglementation ou ne dédouanent pas leurs véhicules».

Le prĂ©sident du Faso Roch Marc Christian KaborĂ© a Ă©tĂ© le premier Burkinabè Ă recevoir son nouveau permis de conduire, Ă l’issue de la cĂ©rĂ©monie de lancement de l’opĂ©ration.

Il a expliqué que la production des nouveaux permis de conduire et de cartes grises entre en droite ligne de la politique gouvernementale de circulation routière au Burkina Faso.

Le prĂ©sident KaborĂ© a invitĂ© tous les Burkinabè Ă se faire enrĂ´ler sur l’Ă©tendue du territoire afin de lutter contre l’insĂ©curitĂ© routière pour un bien-ĂŞtre des usages de la route.