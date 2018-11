Burkina: l’autonomisation de femme au centre d’une conférence de l’OCI

La capitale burkinabè va abriter les 30 novembre et 1er décembre 2018 la 7e Conférence ministérielle de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) dont le thème porte sur l’«autonomisation de la femme dans les Etats membres», a-t-on appris mercredi auprès du comité national d’organisation.Selon la ministre burkinabè en charge de la Femme, Marie Hélène Ilboudo/Marshall qui animait une conférence de presse à Ouagadougou, cette conférence internationale vise à identifier les principaux obstacles et défis auxquels sont confrontées les femmes dans les Etats membres de l’OCI, d’où le thème central : «Autonomisation de la femme dans les Etats membres de l’OCI: enjeux, défis et perspectives».

Première du genre en Afrique noire, la rencontre ambitionne d’offrir aux Etats membres ainsi qu’aux institutions partenaires l’opportunité de discuter des avancées sur les questions de l’autonomisation de la femme, de la mise en œuvre du plan d’Action de l’OCI sur la promotion de la Femme (OPAAW) et des politiques du genre dans les Etats membres de l’OCI.

Les participants à la 7e Conférence ministérielle de l’Oci sont les ministres en charge de la promotion de la femme et du genre et leurs experts, le secrétariat général et les institutions spécialisées et affiliées de l’OCI.