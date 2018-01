Burkina : Les supporters mobilisés pour pousser les Etalons locaux à la victoire au CHAN

L’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a sonnĂ© la mobilisation vendredi soir au cours d’une confĂ©rence de presse pour pousser les Etalons locaux Ă la victoire au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, Maroc 2018, a-t-on constatĂ©.Ils ne sont pas nombreux les supporters qui quittent Ouagadougou pour Agadir, mais « un travail sera fait du cĂŽtĂ© du Maroc pour mobiliser les Ă©tudiants Ă pousser le 11 national Ă la victoire », assure-t-on.

23 supporters issus du bureau national central de Ouagadougou et 4 autres des villes de l’intĂ©rieur du pays (Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya et ZiniarĂ© prendont)  le dĂ©part samedi soir pour Agadir oĂč seront basĂ©s les Etalons locaux.

L’UNSE avait pour habitude de se dĂ©placer avec 50 supporters pour soutenir les Etalons lors des phases finales

Le président de la structure Ablassé Yaméogo, explique que ce nombre réduit est dû au manque de moyens.

« Face Ă ce nouveau challenge, la mobilisation de tous les fils et filles du Burkina Faso est plus qu’une nĂ©cessitĂ©. Elle est vitale. L’UNSE sera aux cĂŽtĂ©s des Etalons locaux Ă Agadir pour pousser et toujours pousser nos guerriers Ă la victoire », a dĂ©clarĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UNSE BoukarĂ© KiendrĂ©bĂ©ogo.

Selon lui, « la mobilisation et le soutien qui vont en dĂ©couler doivent ĂȘtre Ă la hauteur des ambitions de notre pays qui est de toujours faire partie des nations gagnantes car, vaincre a toujours Ă©tĂ© notre devise ».

Les Etalons locaux sont logĂ©s Ă Agadir dans le groupe D en compagnie des Palancas Negras d’Angola, des Lions indomptables locaux du Cameroun et des Diables rouges locaux du Congo.