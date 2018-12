Burkina: les syndicalistes suspendent le traitement des dossiers d’examen

La Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) a annoncé, mardi, la suspension depuis le 17 décembre dernier du traitement des dossiers d’examen et concours du primaire au secondaire, a appris APA mardi à Ouagadougou.Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, la CNSE annonce également, en plus de la suspension des évaluations entamée en début décembre, «l’arrêt du traitement et de la transmission du courrier et ce, à compter du 17 décembre 2018 à minuit.

Selon la CNSE, le non traitement des dossiers d’examen et concours au primaire, au post primaire et au secondaire concerne la constitution, le traitement et la réception des dossiers du CEP, l’Entrée en sixième, le BEPC, le BEP, le CAP, l’Entrée en seconde ou en BEP et le Baccalauréat.

La structure syndicale appelle les travailleurs de l’éducation et de la recherche du public et du privé à observer le mot d’ordre. Elle dit vouloir ainsi, «exiger un traitement diligent des différents points du protocole d’accord et la finalisation du statut valorisant».

«En tout état de cause, la CNSE se réserve le droit d’entreprendre d’autres actions qu’elle jugera utiles pour la mise en œuvre effective du protocole comme la Constitution lui en donne droit», conclut les auteurs de la lettre ouverte adressée au Premier ministre.

La Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement le 27 janvier 2018, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de crise qui avait perturbé le début de l’année scolaire écoulée.