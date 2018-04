Burkina-Maroc : vers un accord-cadre dans le secteur minier et gÃ©ologique

Le Burkina Faso et Maroc vont signer un accord-cadre dans le domaine des mines et de la gĂ©ologie, a-t-on appris mardi, de source proche du ministère burkinabè en charge des Mines.Selon cette source, la signature de ce document aura lieu en marge du Salon international des mines et des carrières (SIMC) qui s’ouvre ce mardi et auquel prend part une dĂ©lĂ©gation du Burina Faso, conduite par le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat Harouna KaborĂ©.

D’une durĂ©e de tris jours, le Salon international des mines et des carrières (SIMC) est organisĂ©e sous l’Ă©gide du ministère marocain de l’Energie, des Mines et du DĂ©veloppement durable.

L’Ă©vènement vise Ă promouvoir la concertation et l’Ă©change d’expĂ©riences entre les participants, Ă prĂ©senter les potentialitĂ©s du secteur minier africain et Ă apprĂ©hender les avancĂ©es et les changements intervenus dans le domaine des mines et des carrières.

Le Burkina Faso dispose d’une dizaine de mines d’or en exploitation industrielles. Depuis quelques annĂ©es, l’or est le premier produit d’exportation du pays qui occupe le 4e rang des producteurs d’or du continent, après l’Afrique du Sud, le Ghana et le Mali.