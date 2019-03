Burkina: Nelly Dahani désignée miss Université 2019

Mademoiselle Nelly Dahani, étudiante en 2eannée de finance comptabilité à l’Institut africaine de management (IAM), a été élue Miss Université édition de 2019 au Burkina Faso, a-t-on appris auprès des organisateurs.Selon cette source, la finale de la 17eédition du concours de beauté Miss Universités Burkina a connu son apothéose dans la soirée du vendredi 1ermars 2019, dans la salle des fêtes de Ouaga 2000.

La gagnante Nelly Dahani, précise-t-on, a eu la note de 76,33 sur 100 et a été élue également par le public avec plus de 3000 voix, faisant d’elle la miss ONATEL (Office national des télécommunications, sponsor officiel).

Mlle Dahani succède ainsi à Aïda Ouédraogo, lauréate de l’édition 2018.

Elle est suivie par Fleur Batiana et Eve Coulibaly respectivement classées 1ère dauphine et 2ème dauphine avec les notes 74,50 et 73 sur 100.

Nelly Dahani est repartie avec la couronne de miss Burkina 2019, deux millions de francs CFA, offerts par le sponsor officiel (ONATEL), un million par le partenaire Beaufort, une moto offert par le Groupe by CFAO.

La première et deuxième dauphine repartent respectivement avec un million et huit cent milles franc CFA offerts par ONATEL et Beaufort.

La finale du concours de beauté féminine Miss Université 2019 a connu la participation de 19 candidates.