Burkina : nouveaux critÃ¨res pour les candidats Ã  la prÃ©sidence de la fÃ©dÃ©ration de foot

La FĂ©dĂ©ration burkinabè de football (FBF) annonce dans un communiquĂ© publiĂ© mardi que tout candidat Ă sa prĂ©sidence devra dĂ©sormais satisfaire Ă un certain nombre de critères dont le dĂ©pĂ´t d’une caution de deux millions de FCFA et avoir un âge compris entre 30 et 70 ans.« Le mandat du prĂ©sident de la FBF est dĂ©sormais limitĂ© Ă 4 ans renouvelables deux (2) fois. Aussi, tout candidat Ă ce poste doit avoir un âge compris entre 30 et 70 ans », indiquĂ© le communiquĂ© la FBF, reprenant les conclusions de la dernière assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’instance chargĂ©e de la gestion du football burkinabè. .

Le mĂŞme communiquĂ© ajoute : « les rĂ©formes adoptĂ©es exigent dĂ©sormais que tout candidat Ă la prĂ©sidence de la FBF soit parrainĂ© par au moins trois(3) des 13 ligues rĂ©gionales existantes et s’acquitte d’une caution de deux (2) millions de FCFA remboursables si l’intĂ©ressĂ© obtient 1/10 des voix ».

Les autres rĂ©formes stipulent que « dĂ©sormais, seul le prĂ©sident de la FBF sera Ă©lu. Après son Ă©lection, il lui sera loisible de s’associer les compĂ©tences qu’il juge nĂ©cessaire pour former le comitĂ© exĂ©cutif, y compris dans les listes des candidats malheureux ; toute chose qui permettra la participation de tous Ă la construction de notre football national ».

Par ailleurs, les rĂ©formes adoptĂ©es introduisent deux structures nouvelles : la Chambre nationale de rĂ©solution des crises qui se saisira dĂ©sormais des problèmes entre acteurs du football et le ComitĂ© d’urgence qui est habilitĂ© Ă prendre des dĂ©cisions entre deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales.

Les travaux de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ont Ă©tĂ© prĂ©sidĂ©s par le colonel Sita SangarĂ©, prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration burkinabè de football.