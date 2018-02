Burkina: Plus de 10,625 milliards de FCFA pour 135 bus scolaires

Des universitĂ©s et grandes Ă©coles du Burkina Faso ainsi que la SociĂ©tĂ© de transports en commun de Ouagadougou (Sotraco) viennent de bĂ©nĂ©ficier de 135 bus destinĂ©s essentiellement au transport des Ă©tudiants, d’un coĂ»t de plus de 10 milliards 625 millions de FCFA, a-t-on appris de source proche du ministère en charge de l’enseignement supĂ©rieur.Selon cette source, ces vĂ©hicules sont constituĂ©s de 60 bus de 70 places destinĂ©s au transport urbain des Ă©tudiants, 68 cars de 35 places et 7 cars de 22 places rĂ©servĂ©s aux sorties d’Ă©tudes des Ă©tudiants.

A cela s’ajoutent trois garages et de trois parkings amĂ©nagĂ©s dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

La remise officielle de ces bus a eu lieu vendredi  à Ouagadougou, en prĂ©sence du ministre en charge de l’enseignement supĂ©rieur Alkassoum Maiga.Â

Les bus ont Ă©tĂ© acquis sous forme d’un prĂŞt Ă hauteur de 10 milliards 625 millions 790 mille francs CFA, dont 9 milliards accordĂ©s par les Partenaires techniques et financiers (PTF).

 Il s’agit de la Banque d’investissement et de dĂ©veloppement de la CEDEAO (BIDC) et du gouvernement indien. Le reste du montant est dĂ©boursĂ© par le Burkina Faso.